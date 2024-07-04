日股收盤創新高 美經濟數據疲弱促亞股續揚
美國勞動市場數據走弱激勵投資人，他們預期聯邦準備理事會將有更多降息空間，同時靜待另一項關鍵就業數據公布，帶動亞股今天續揚，而日股2大指數收盤雙雙創新高。
法新社報導，股市近期表現疲弱，多虧數據指向美國勞動市場緊縮、通膨回落，股市情緒本週才有所緩解。
昨天的數據顯示，私部門上個月創造的工作機會低於預期，首次與持續申請失業津貼的人數也超過預測。
市場預期自今年11月開始，美國聯準會（FederalReserve）幾乎有望兩度降息。
儘管通膨仍僵固且造成預期下修，富達國際（Fidelity International）的瑞克林克（Henk-JanRikkerink）表示，5月數據疲弱「讓我們對物價上漲不會再加速愈來愈有信心」。
全球樂觀投資人推高美國科技股，促使華爾街股市昨天創新高之後，日本股市今天跟進，2大指數今天收盤也雙雙創下新紀錄。
日股基準日經225指數勁揚332.89點或0.82%，收報40913.65點。東證股價指數上漲26.29點或0.92%，來到2898.47點。
日股今天漲勢與亞股走勢一致。美國公債殖利率下跌促成美國科技股續強、日圓疲弱與大宗商品價格上漲，日經指數連續5個交易日上揚。
岩井日星證券公司（IwaiCosmo Securities）表示：「追逐風險的情緒持續。」
香港、雪梨、新加坡、首爾、台北、馬尼拉、孟買、曼谷與雅加達今天全數收漲，然而上海再次逆勢下滑0.8%，反映投資人仍對中國經濟狀況感到不安。
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