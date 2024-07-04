越南政府頒布「1新法令」 企業缺電問題有新解
越南政府頒布新法令，允許當地工廠直接向再生能源業者購買電力。此舉除將終結越南電力集團（EVN）在該國的電力供應壟斷地位，更有助解決企業最擔心的缺電問題，同時釋放當地豐富的再生能源潛能，也讓企業更容易取得綠電。
路透報導，在越南當局3日公布的新法下，企業可以雙方同意的價格，直接向當地綠能業者買電，並可透過私有傳輸線供電。此外，也可透過EVN的國家電網，以市價購買綠電，但前提是綠電業者須有至少10 MW（千瓩）的裝置容量。該法宣布後立即生效。
越南近年尋求在該國電網中，提升太陽能和風力發電的裝置容量，但輸電的基礎建設不良，以及法規阻礙，使得多項計畫難以和國家電網連接。
此外，為了避免去年造成製造業產能受阻的停電事件重演，越南今年也已加強燃煤發電，並擴大發電容量。
越南政府的這項改革，將提升該國綠電產能，讓在當地設廠的跨國企業，包含蘋果、三星電子、德國博世（Bosch）和丹麥樂高（Lego）等，更易取得乾淨能源。這對尋求避免高關稅、達到ESG標準的出口商而言，相當關鍵。
同時，這也意味著國營的EVN在越南電力市場的壟斷局面，即將畫上句點。而該法也將有助於原本在當局價格政策下苦苦掙扎的再生能源業者。
越南政府去年5月核准一項大型電力開發計畫，預計將該國電力的裝置容量，在2030年前增加至逾150 GW（百萬瓩）。其中，太陽能發電容量將達12.8 GW，風力發電則可達27.88 GW。
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