通用汽車在美國低報產品碳排 遭罰47億元
美國聯邦監管機關今天表示，汽車業巨擘通用汽車（General Motors）因低報其產品的溫室氣體排放量，將支付近1億4600萬美元（約新台幣47億元）罰款。
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的一名發言人告訴法新社，通用汽車之所以受罰，因為其生產的約590萬輛車被發現碳排量比通報的還多。
根據美國環境保護署（EPA）的數據，這些年式介於2012和2018年的車輛，測出的二氧化碳排放量平均比通用汽車通報數值高出10%以上。
除了罰款外，美國環保署表示，通用汽車還同意沖銷相當於5000萬噸二氧化碳的碳權，市場價值達數億美元。
通用汽車股價今天在紐約證券交易所收盤下跌0.51%。
通用汽車去年也支付美國國家公路交通安全管理局1億2800萬美元罰款，當時是為了幾年前銷售的皮卡車未能達到油耗標準。
拜登政府今年3月對美國生產的車輛頒布更嚴格的排放標準，逐步加強對溫室氣體排放的限制，藉以鼓勵汽車製造商轉為生產更多電動車。
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