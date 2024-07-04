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美國大選左右美元強弱 首席經濟學家指因為「川普避險」情緒發酵

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
近期日圓匯率直直落，市場研判日圓匯率有機會下探170日圓兌1美元關卡，羅瑋表示，若聯準會在9月啟動降息，很多與美國不是那麼友好的大型新興市場國家恐有「川普避險」情緒發酵。圖為日圓與美元。路透
近期日圓匯率直直落，市場研判日圓匯率有機會下探170日圓兌1美元關卡，羅瑋表示，若聯準會在9月啟動降息，很多與美國不是那麼友好的大型新興市場國家恐有「川普避險」情緒發酵。圖為日圓與美元。路透

富邦金控首席經濟學家羅瑋4日表示，今年下半年要留意四大風險，包括：全球企業何時開始加速回補存貨、美國聯準會維持「Higher for Longer」的貨幣政策多久、地緣政治緊張情勢，以及美國總統選情發展，對全球經濟與金融市場仍需保留一定程度的戒心。

對於近年來全球股市、房市等資產價格不斷創新高，是否釀成新一波泡沫危機？羅瑋坦言，在人工智慧浪潮加持下，包括台灣、美國、荷蘭、日本等國的經濟成長與股市均明顯受惠，這些國家的股市具有基本面因素支撐，反之，墨西哥、巴西、阿根廷、智利、南非等新興市場國家股市，因未享受到人工智慧題材紅利，就得慎防金融市場泡沫風險及其產生的外溢效果。

對於美國聯準會降息時程，羅瑋分析，6月點陣圖暗示，美國今年很可能今年只降息1碼，明年與後年各降息4碼；但他認為，目前看起來，美國聯準會有很高機率會在9月降息，若條件成熟，12月還有機會再降1碼。此外，今年下半年隨著聯準會降息可能性升溫，加上市場對美國總統大選有所反應，可能會促使美元逐漸偏弱，包含新台幣在內的新興市場貨幣承受的貶值壓力也將隨之減輕。

假設聯準會今年下半年降息2碼，是否有助於新台幣匯率落底回升，羅瑋回應，從台灣外貿出超總額和外匯存底增加金額的差距推估，很多廠商都把錢放在海外賺取利差，一旦美國聯準會開始降息，這些廠商基於投資或設廠等需求，很可能會把錢匯回台灣，有助支撐新台幣匯率，可以預見的是，明年新台幣匯率不會再像今年這麼弱。

近期日圓匯率直直落，市場研判日圓匯率有機會下探170日圓兌1美元關卡，羅瑋表示，若聯準會在9月啟動降息，很多與美國不是那麼友好的大型新興市場國家恐有「川普避險」情緒發酵，「他們會記取俄烏戰爭時，俄羅斯央行3,000億歐元外匯資產被凍結的一個慘劇」，就會開始對美元資產進行調整；此外，若歐洲與中國大陸經濟有所改善，市場投資人也會開始追逐更好的投資報酬率，轉而擁抱非美貨幣，屆時日圓匯率的貶勢將可望緩和下來。

台幣匯率 新興市場 日圓匯率 美國聯準會 貨幣

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