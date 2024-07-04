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鴻海「再加碼」投資越南廣寧省 總投資金額高達10億美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
鴻海再度加碼投資越南廣寧省約5.5億美元，在當地的總投資因而達到約10億美元。圖／歐新社
鴻海再度加碼投資越南廣寧省約5.5億美元，在當地的總投資因而達到約10億美元。圖／歐新社

越南廣寧省政府表示，鴻海將加碼投資約5.51億美元在當地兩項計畫，這將使鴻海承諾在當地的總投資金額達到約10億美元。

彭博資訊報導，這個越南北部省份在政府官網公告，鴻海已取得執照在當地的宋海工業區興建一座2.64億美元的智慧娛樂產品工廠，年產能約420萬台，並也獲准在Bac Tien Phong工業區投資一項2.87億美元計畫，生產智慧系統設備。該省去年也宣布鴻海將在當地興建另外兩座生產電子零件的工廠，總投資金額為2.46億美元。

根據這份公告，這兩項新計畫將使鴻海承諾在當地的總投資金額達到約10億美元。廣寧省政府將組成工作小組，「透過支援措施和創造最有利環境」，來協助鴻海加速程序，以期在2025年9月前完工。

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