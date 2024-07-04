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全球旅遊人數暴增 外媒曝航空業「4大困難」：紅利未及

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
全球迎來旅遊浪潮，旅遊業產值今年有望創下歷史新高，但航空業利潤卻持續下滑。圖／美聯社
全球迎來旅遊浪潮，旅遊業產值今年有望創下歷史新高，但航空業利潤卻持續下滑。圖／美聯社

全球迎來旅遊浪潮！旅遊業產值今年有望創下歷史新高，但航空業卻未能迎來榮景！產業分析指出，航空業4到6月利潤下滑近20億美金，主要因為燃料、勞動成本大增，加上飛機供應減少，使航空業者難以擴張航線，無法從全球旅遊復甦中受益。

旅遊業績創新高

《DailyMail》報導，根據旅遊協會2023年的調查，超過6成的英國人計畫於2024年出國旅遊。世界旅遊組織（UNWTO）也預測，儘管地緣政治衝突頻傳，2024年全球旅遊業仍將創下歷史新高，因為旅遊業韌性相當高，有助於帶動經濟成長與就業。

CNN》報導，儘管旅遊業迎來榮景，但與旅遊息息相關的航空業遇上困難，包括燃料、工資與利率上升，目前飛機短缺，也導致航空公司無法拓展航線。產業分析指出，航空業在4到6月的財務表現不佳，利潤下降近20億美金。

國際航空運輸協會總幹事兼執行長沃爾什就指出，目前航空公司只能在每位乘客上賺取5.45美元，目前航空業淨利率遠低於其他行業。

都押寶印度

今年初阿拉斯加航空一架波音737飛機發生出口艙門脫落的事故，美國聯邦航空管理局提出質疑，限制波音飛機的生產數量。然而，波音作為飛機製作的源頭，生產遭到凍結後，飛機短缺也導致航空公司無法擴張航線。

許多航空業者盼未來航線來持續擴張，並聚焦於印度航線。據政府數據，印度的國內航空旅行市場2023年創下1.52億旅客人次的紀錄，今年則有望翻倍至3億人次。

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