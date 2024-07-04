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亞馬遜與澳洲簽協議 將建「最高機密」資料雲端

中央社／ 雪梨4日綜合外電報導
澳洲與美國科技巨擘亞馬遜（Amazon）達成20億澳元（新台幣437億元）協議，亞馬遜將建造最高機密資料雲端，來儲存澳洲機密軍事和情報資訊。圖／路透
澳洲與美國科技巨擘亞馬遜（Amazon）達成20億澳元（新台幣437億元）協議，亞馬遜將建造最高機密資料雲端，來儲存澳洲機密軍事和情報資訊。圖／路透

澳洲美國科技巨擘亞馬遜（Amazon）達成20億澳元（新台幣437億元）協議，亞馬遜將建造最高機密資料雲端，來儲存澳洲機密軍事和情報資訊。

綜合法新社和路透社報導，澳洲政府今天表示，亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）將為澳洲軍事和情報機構設計「最高機密」雲端。

澳洲政府透過聲明表示，這將促成澳洲「與美國之間更大的互通性和更深入的合作」。美國是澳洲最堅定的軍事盟友之一。

澳洲通訊局局長諾伯爾（Rachel Noble）表示，最高機密雲端還將支持澳洲代號為「紅辣椒」（REDSPICE）的情報計畫，旨在應對日益增長的網路攻擊風險。REDSPICE是由5個英文字字首組成，分別為彈性 （Resilience）、影響（Effects）、防禦（Defence）、空間（Space）、情報（Intelligence）、網路（Cyber）和推動者（Enablers）。

亞馬遜將在澳洲各地建立3個資料中心。諾伯爾今天在坎培拉表示：「人工智慧（AI）對情報界所有人來說是改變形勢的重要技術，我們正努力以合乎道德、良好管理和易於理解的方式使用它。當我們將AI工具導入我們的環境時，我們會非常謹慎地去理解如何加以運用。」

澳洲國家情報處（Office of National Intelligence）處長席瑞爾（Andrew Shearer）告訴媒體，與美國等安全夥伴的互通性是首要任務。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）透過聲明表示，澳洲通訊局與亞馬遜網路服務之間的合作將提升國家安全能力，並創造2000個當地就業機會。

個資 澳洲 網路攻擊 美國

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