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大陸近十年生成式AI專利竟六倍於美國 騰訊百度居首
聯合國周四發布的報告顯示，中國大陸在全球生成式人工智慧（AI）專利的競賽中遙遙領先，2014年至2023年一共申請超過38,000項專利，是美國的六倍。
就國家而言，中國大陸以38,210項發明領先各國，遠超美國（6,276項）、南韓（4,155項）、日本（3,409項）和印度（1,350項）。
報告顯示，生成式AI目前在全球AI專利總數占了6%。
報告指出：「專利申請大增反映了近來技術進步以及生成式AI本身的潛力。」
中國大陸在大型語言模型（LLM）的開發上起步較晚，如今正設法追上發明ChatGPT的OpenAI以及美國科技巨人微軟、Alphabet旗下的谷歌和亞馬遜。
去年，阿里巴巴和百度在內的大陸科技巨人推出了自己的大型語言模型，以挑戰美國同業。
以下是個別公司2014年到2023年的生成式AI申報件數
騰訊2,074
平案保險 1,564
百度1,234
中國科學院607
IBM601
阿里巴巴571
三星電子 468
ALPHABET443
字節跳動418
微軟 377
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