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大陸近十年生成式AI專利竟六倍於美國 騰訊百度居首

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
百度和阿里巴巴在內的大陸科技巨人推出了自己的大型語言模型，以挑戰美國同業。路透
百度和阿里巴巴在內的大陸科技巨人推出了自己的大型語言模型，以挑戰美國同業。路透

聯合國周四發布的報告顯示，中國大陸在全球生成式人工智慧（AI）專利的競賽中遙遙領先，2014年至2023年一共申請超過38,000項專利，是美國的六倍。

就國家而言，中國大陸以38,210項發明領先各國，遠超美國（6,276項）、南韓（4,155項）、日本（3,409項）和印度（1,350項）。

報告顯示，生成式AI目前在全球AI專利總數占了6%。

報告指出：「專利申請大增反映了近來技術進步以及生成式AI本身的潛力。」

中國大陸在大型語言模型（LLM）的開發上起步較晚，如今正設法追上發明ChatGPT的OpenAI以及美國科技巨人微軟、Alphabet旗下的谷歌和亞馬遜。

去年，阿里巴巴和百度在內的大陸科技巨人推出了自己的大型語言模型，以挑戰美國同業。

以下是個別公司2014年到2023年的生成式AI申報件數

騰訊2,074

平案保險 1,564

百度1,234

中國科學院607

IBM601

阿里巴巴571

三星電子 468

ALPHABET443

字節跳動418

微軟 377

專利 美國

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