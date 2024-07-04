大陸近十年生成式AI專利竟六倍於美國 騰訊百度居首

聯合國周四發布的報告顯示，中國大陸在全球生成式人工智慧（AI）專利的競賽中遙遙領先，2014年至2023年一共申請超過38,000項專利，是美國的六倍。

就國家而言，中國大陸以38,210項發明領先各國，遠超美國（6,276項）、南韓（4,155項）、日本（3,409項）和印度（1,350項）。

報告顯示，生成式AI目前在全球AI專利總數占了6%。

報告指出：「專利申請大增反映了近來技術進步以及生成式AI本身的潛力。」

中國大陸在大型語言模型（LLM）的開發上起步較晚，如今正設法追上發明ChatGPT的OpenAI以及美國科技巨人微軟、Alphabet旗下的谷歌和亞馬遜。

去年，阿里巴巴和百度在內的大陸科技巨人推出了自己的大型語言模型，以挑戰美國同業。

以下是個別公司2014年到2023年的生成式AI申報件數