臉書演算法恐侵隱私 巴西決禁取用貼文

各國都擔心臉書將用戶貼文拿來訓練演算法，近月紛紛採取行動！除了巴西以外，幾週前英國與歐洲也禁止Meta將用戶的臉書貼文內容拿來餵養AI模型。臉書對於相關決定感到很失望，並認為演算法的操作是符合當地法律的。但由於對新科技發展的疑慮，加上各國法治尚未齊全，對於演算法擷取個資的事情都相當敏感。

不能用貼文餵演算法

根據《英國廣播公司》報導，巴西國家個資保護局（ANPD）3日表示，將在國內暫緩實施臉書的隱私政策，因其規定允許臉書使用用戶的貼文作為訓練大型語言模型（LLM）。ANPD認為，臉書相關規定對用戶的基本權利有嚴重侵害。臉書母公司Meta則回應說，這對科技創新是嚴重受挫，恐讓巴西民眾更難享受AI帶來的便利。

臉書在巴西有1.02億用戶，IG則有1.13億用戶，是非常大的市場，因此相關規定對臉書來說損失慘重，ANPD要求臉書在5個工作天內調整隱私政策，否則每天要面臨5萬雷亞爾（巴西貨幣）的罰鍰。

憂AI有價值偏差

由於LLM會擷取大量資料進行演算法訓練，近日許多國家都擔心這樣的模式恐侵害用戶隱私，英國與歐洲近來也針對臉書相關隱私政策有所反彈。

原本在歐洲，Meta可以蒐集18歲以上用戶的貼文、照片、動圖、回復與短影音，但不能蒐集私訊，不過愛爾蘭個資保護委員會代表歐盟對此提出質疑，也讓臉書無法使用演算法在歐洲蒐集資訊。

科技媒體《The Verge》提到，其實Meta的隱私政策已經在美國適用，但由於缺乏用戶個資保護機制而引發不少討論。國際人權觀察組織也在6月警告，提供演算訓練的開源資料集如LAION-5B內部含有兒童圖案，恐遭拿去深偽影片使用，且用被汙染過的資料訓練演算法，會導致生成式AI的回應出現價值偏差，因此各國都相當關注。

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