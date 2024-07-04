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英航負責人：歐盟強推永續燃料恐打壓歐航空業競爭力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
國際航空集團（IAG）旗下英國航空、伊比利亞航空和愛爾蘭航空在內的五家航空公司中，去年使用全球12%的SAF。路透
國際航空集團（IAG）旗下英國航空、伊比利亞航空和愛爾蘭航空在內的五家航空公司中，去年使用全球12%的SAF。路透

英國航空（British Airways）母公司國際航空集團（IAG）負責人表示，歐洲航空公司勢必得提高票價，以支應降低碳排的成本。

Luis Gallego告訴英國金融時報，改用更乾淨但更昂貴的永續燃料對航空業影響重大，有人會因此選擇不再搭機。

他表示，歐盟實施嚴格的淨零排放目標，要求到2030年6%的航空燃料來自可持續來源，可能減損歐洲航空公司的競爭力。

Gallego說，「我們同意去碳化……但我認為我們需要以全球一體適用的方式推動，以免危及歐洲航空業。」

永續航空燃料（SAF） 是由各種非化石燃料來源製成的，從廢棄食用油到農作物，可以比傳統航空燃料減少70%的碳排。

但目前這類燃料的產量很少，去年全部航空燃料消耗量中，永續來源的不到1%，也因為價格比航空燃料貴很多。

國際航空集團（IAG）旗下英國航空、伊比利亞航空和愛爾蘭航空在內的五家航空公司去年使用全球12%的SAF。

Gallego說：「SAF不夠是事實，而現有SAF也非常昂貴。」

永續 航空公司 英國

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