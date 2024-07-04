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葉門胡塞以新戰術攻擊紅海船隻 航經紅海更危險了

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
葉門叛軍胡塞正把載運爆裂物的無人船隻，送入紅海，加強攻擊甚少防範這類攻擊的商船。路透
葉門叛軍胡塞正把載運爆裂物的無人船隻，送入紅海，加強攻擊甚少防範這類攻擊的商船。路透

路透報導，葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）正把載運爆裂物的無人船隻，送入紅海，顯示該組織正加強攻擊甚少防範這類攻擊的商船，也提高在紅海航線航行的危險。

胡塞去年11月先對紅海航線船舶發動無人機與飛彈攻擊，並已擊沉兩艘船、扣押一艘船，但海事安全人士表示，最近幾周來，至少三艘船是受到無人水面載具（USV）的攻擊，而去年11月時還沒有這類活動。胡塞發言人並未回應路透的置評請求。

根據海事安全人士與路透的分析，今年2月以來，以美國為首的戰艦聯軍已對無人水面載具進行至少六次防衛性攻擊。英國海事貿易組織（UKMTO）表示，在今年6月27日與30日，分別有兩艘船遭遇胡塞多架海上攻擊無人機的蜂群戰術（swarming tactics）攻擊。

海事安全經理人公司（MARISKS）執行長曼尼亞提斯指出，這些載運爆裂物的無人水面載具，象徵胡塞不對稱戰術的「精密轉向」，能夠保持距離精準攻擊，從而降低遭反擊的風險

海事戰爭風險與保險專業機構Vessel Protect營運部門主管安德森說，以水面無人載具攻擊船舶的吃水線，再搭配龐大的彈頭尺寸，可能引發重大的船舶進水與損害管控問題。

保險業人士表示，這種新型態威脅可能在未來幾周推升紅海船舶的額外戰爭風險保費。

希臘海事安全業者Diaplous一名主管說，胡塞運用的另一種新戰術，是在一些水面無人載具上放置假人，偽裝成海盜，以引發水手困惑。

紅海 載具 風險

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