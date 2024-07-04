因應拜登退選、川普勝選可能性 華爾街調整押注 展開資金大挪移

在美國總統大選第一場電視辯論會後，美國前總統川普勝選機率升高，現任總統拜登在黨內遭遇的退選壓力日益加重，牽動華爾街對選情的押注，交易員正挪移資金，預先設想若川普重返白宮、以及若副總統賀錦麗可能接手拜登參選，對美元、美債、亞洲貨幣及加密貨幣等資產的可能影響。

拜登的辯論表現堪稱「悽慘」，紐約時報與華爾街日報的民調都顯示，川普領先拜登的優勢擴大。民主黨不只擔心可能輸掉總統大選，還憂慮會拖累國會選情，因而掀起勸退浪潮。彭博資訊報導，聯邦眾議院民主黨人考慮聯名致函拜登呼籲退選，參議院民主黨人也私下表示，找不到拜登能繼續參選的方法。

另一個關鍵可能是民主黨金主的態度，紐時報導，民主黨大金主、Netflix共同創辦人哈斯汀已加入首批呼籲拜登退選的行列，另一位金主Signum全球顧問公司董事長梅爾斯也說，拜登可能須在四到五天時間決定是否要退選。博弈市場則顯示，若賀錦麗在總統大選對陣川普，看好機率高於拜登對決川普。

投資人旋即調整資金部位，以債市反應最激烈，基準的美國10年期公債殖利率已勁揚，反映市場押注川普的延長減稅、加徵關稅及貨幣政策計畫可能引發通膨，導致利率「更高更久」，從而提振美元。高盛集團首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）指出，川普的關稅計畫可能導致Fed須額外升息五次。

彭博引述一位不願具名的基金經理人表示，他偏好以美元和短天期公債，對拜登退選的可能性避險。澳洲國民銀行（NAB）策略師卡崔爾表示，「大家」都在準備因應拜登退選的交易計畫，但「無論如何，市場都押注川普會贏」。

目前交易員和策略師的共識是，78歲的川普將勝出，在財政政策更寬鬆、保護主義更強的通膨政策組合下，美元將走強，美債殖利率看漲，銀行、醫療保健和能源股也將上漲，川普加徵關稅的匯市輸家則包含人民幣和墨西哥披索。

此外，川普最近幾周已和加密貨幣產業主管會面，承諾他會確保未來的所有比特幣挖礦都將在美國進行，展現對加密貨幣產業的支持，使第五大加密貨幣Solana成為潛在受惠者。

另一方面，若賀錦麗接替拜登出選並且贏得選戰，她可能延續拜登政府的多數現有政策，但仍可能略有不同，包括她和黨內進步派的連結更強。分析師認為，賀錦麗可能更積極支持福利與住房計畫，並且緊縮銀行規範，也制定更多聚焦消費者產業的法規。