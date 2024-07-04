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受惠AI熱潮 分析師估三星電子Q2營利年增13倍

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
在人工智慧（AI）技術需求推動記憶體晶片價格反彈下，分析師預測韓國三星電子（Samsung Electronics）第2季營業利潤年增13倍。路透
在人工智慧（AI）技術需求推動記憶體晶片價格反彈下，分析師預測韓國三星電子（Samsung Electronics）第2季營業利潤年增13倍。路透

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在人工智慧（AI）技術需求推動記憶體晶片價格反彈下，分析師預測韓國三星電子（Samsung Electronics）第2季營業利潤年增13倍。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）研究機構SmartEstimate彙整27位分析師的預測平均值，這家全球最大的記憶體晶片、智慧型手機和電視製造商第2季（截至6月30日）營利可能躍升至8.8兆韓元（約63.4億美元）。

這項財報數據將是三星自2022年第3季以來的最高獲利，上年第2季營利為6700億韓元。

分析師表示，市場對高階DRAM晶片的爆炸性需求，正推動晶片產業的廣泛復甦。這些高階晶片包括用於人工智慧晶片組的高頻寬記憶體（HBM）晶片，以及用於資料中心伺服器和運算人工智慧服務裝置的晶片等。

根據數據供應商TrendForce，今年第2季，用於科技設備的DRAM晶片價格比上一季上漲約13%至18%；用於數據存儲的快閃記憶體（NAND Flash）價格上漲15%至20%。

根據10位分析師的預測平均值，三星晶片部門第2季營利達4.6兆韓元。相較之下，上年同期虧損4.36兆韓元。

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