受惠AI熱潮 分析師估三星電子Q2營利年增13倍
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
在人工智慧（AI）技術需求推動記憶體晶片價格反彈下，分析師預測韓國三星電子（Samsung Electronics）第2季營業利潤年增13倍。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）研究機構SmartEstimate彙整27位分析師的預測平均值，這家全球最大的記憶體晶片、智慧型手機和電視製造商第2季（截至6月30日）營利可能躍升至8.8兆韓元（約63.4億美元）。
這項財報數據將是三星自2022年第3季以來的最高獲利，上年第2季營利為6700億韓元。
分析師表示，市場對高階DRAM晶片的爆炸性需求，正推動晶片產業的廣泛復甦。這些高階晶片包括用於人工智慧晶片組的高頻寬記憶體（HBM）晶片，以及用於資料中心伺服器和運算人工智慧服務裝置的晶片等。
根據數據供應商TrendForce，今年第2季，用於科技設備的DRAM晶片價格比上一季上漲約13%至18%；用於數據存儲的快閃記憶體（NAND Flash）價格上漲15%至20%。
根據10位分析師的預測平均值，三星晶片部門第2季營利達4.6兆韓元。相較之下，上年同期虧損4.36兆韓元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言