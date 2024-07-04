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日圓還會續貶？專家：二種情境將使日本政府出手阻貶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
由於市場對川普當選的預期愈趨濃厚，也會牽動新興市場尤其是和美國較敵對的國家，增加對「非美資產」的布局。 （路透）
由於市場對川普當選的預期愈趨濃厚，也會牽動新興市場尤其是和美國較敵對的國家，增加對「非美資產」的布局。 （路透）

對於日圓匯率是否續貶，以及日本銀行（日本央行）或財務省何時出手，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，由於市場對川普當選的預期愈趨濃厚，也會牽動新興市場尤其是和美國較敵對的國家，增加對「非美資產」的布局，在聯準會降息之前就有可能縮短美日利差。至於日本政府何時出手阻貶？羅瑋認為，有二種情境，一種是美國聯準會9月降息，另一種則是市場的放空日圓力量，這二種情境都將使日本政府出手。

羅瑋認為，日本政府較不會在聯準會降息之前就出手，免得浪費子彈，但若有人放空日圓的話，日本財務省也會出手去阻貶這種人為操縱的影響，這種阻貶，也不致讓美國認為日本逆行市場機制干預匯率。

羅瑋也指出，美日利差的縮小，不見得要等到聯準會降息，因為會有來自川普當選的市場預期影響，尤其是在新興市場國家，川普避險的預期會發酵。特別是俄烏戰爭，美國凍結俄羅斯資產的前車之鑑，令新興市場國家，尤其是和美國不太友好的國家，會更憂心，因此會開始把資產轉移到非美資產，這也會削弱美元的匯率，進而縮小美日利差，也收斂日圓貶值幅度。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，美國每4年總統選舉的經驗來看，選舉的前二月，股市相對表現弱，可能反映出對總統選舉結果的預期，不過關於若川普當選對經濟的影響，例如貿易保護主義對全球經濟的影響，則會落在明年。

日圓匯率 日本銀行 美國聯準會

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