大陸電動車5月在歐市占不墜 但上汽MG和比亞廸此消彼長
歐洲電動車市場普遍低迷之下，中國大陸電動車品牌5月穩住一席之地，在整個歐洲電動車市場保持8.7%的市占率。
據研究機構Dataforce的數據，大陸品牌5月占電動車銷量比率和去年大致相當，不過，整體交車量下降12%至13,390輛，略超過歐洲市場電動車11%的減幅。
2019年以來，上汽集團打出英國MG的招牌，率大陸汽車製造商攻占歐洲市場。大陸電動車在歐洲攻城掠地，也引發歐盟啟動補貼調查，本周會正式公布的調查結果，預料會將目前10%的關稅稅率，最高調升為48%。
這些關稅也包括BMW的iX3 SUV、雷諾的Dacia Spring以及特斯拉的Model 3在內在大陸製造的車款。據汽車顧問公司Jato Dynamics估計，歐洲銷售的電動車中，近2/5在大陸製造。
但大陸品牌也無法擺脫歐洲電動車需求的低迷。根據Jato統計，MG 5月在歐洲銷量較去年同期下降34%。不過，拜
Atto 3 SUV以及Seal、Dolphin和Seal U所賜，比亞迪表現不錯。
廣泛來看，電動車取消或縮減購買補貼深深打擊需求。德國5月銷量較去年同期下滑31%，即是因為去年年底取消對電動車的獎勵措施。
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