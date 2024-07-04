美媒報導：中國商家規避出口限制 藉地下管道取得輝達晶片

美國出於國家安全考量，限制對中國出口先進晶片，不過「華爾街日報」調查發現，地下網絡還是能透過其他管道，將輝達（Nvidia）先進製程人工智慧（AI）晶片走私到中國。

輝達的晶片能夠處理訓練AI系統所需的大量運算，因此備受追捧，而AI能力對於中美科技競爭至關重要。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，一名在新加坡留學的26歲中國學生去年秋天收拾行李，準備回國度假，他的行李中夾帶了6塊輝達先進製程AI晶片，這些晶片是由大學裡的一位熟人委託他攜帶。

每塊晶片的大小與任天堂（Nintendo）Switch遊戲機差不多，這名學生在機場沒有引起任何懷疑。這名學生說，他每帶回一塊晶片，就能得到100美元（約新台幣3263元）的報酬。

華爾街日報發現，這名學生參與的隱蔽網絡中有買家、賣家和帶貨人員，這樣的操作方式可以繞過美國拜登政府旨在阻止中國獲得輝達先進製程AI晶片的相關限制措施。

至少有70多家分銷商在網路上公開宣傳他們有受到限制的輝達晶片，華爾街日報與其中25家分銷商取得了直接聯繫。許多經過查證的賣家表示，他們每個月供應的輝達高端晶片多達數十塊。

華爾街日報發現，輝達晶片的供貨非常穩定，這些賣家大多接受預訂訂單，並承諾在幾週內交貨。有些商家還出售整台伺服器，每台伺服器包含8塊輝達高端晶片，售價高達約30萬美元。

這些賣家出售的輝達處理器數量雖然不能滿足一家科技巨頭的需求，但需求較低的AI新創公司或研究機構完全可以透過這種方式採購。

中國希望在對科技主權和國家安全日益重要的AI競賽中，保持對美國的競爭力，因此對中國來說，每一塊輝達晶片都很重要。

華爾街日報進行的審查工作，包括向透過地下管道的中國買家查證購買情況，以及獲取交易紀錄、海關文件和待售輝達晶片的照片。

負責監督美國限制措施執行情況的美國商務部沒有回應置評請求。

輝達通常不向全球的AI客戶直接提供單片高性能數據中心晶片，而是將這些晶片提供給第三方，像是戴爾科技（Dell Technologies）和美超微電腦（SuperMicro Computer），再由它們向客戶提供裝有晶片的完整AI伺服器或系統。

業內人士還說，如果最終買家選擇將AI伺服器和伺服器中的輝達晶片運往其他地方，這些第三方設備提供商能追蹤到的情況也相當有限。

戴爾科技和美超微電腦均表示，公司遵守美國的出口管制規定，一旦發現非法行為就會採取行動。

輝達則表示，公司根據美國的出口管制規定，不向中國出售受到出口限制的先進製程晶片，公司主要與知名合作夥伴合作以遵守相關規定。

根據國貿律師，就法律上來看，許多外國政府和司法轄區並不需要實施美國的管制措施，通常也不會把向中國銷售這類晶片一事視為刑事犯罪，上述運送輝達晶片的學生就並沒有違反新加坡的任何法律，因為這些科技元件在新加坡不受任何出口限制。

一些賣家表示，這個體系部分依賴不完整的報關文件，這種做法可以避免驚動主管機關。

根據華爾街日報看到的海關文件，在3月份的兩筆交易中，中國深圳一家商家從新加坡收到20塊輝達繪圖處理器（GPU），還從台灣的一家出口商那裡收到40塊，但沒有說明晶片型號。賣家向華爾街日報表示，這些晶片是高端A100處理器，是受到最嚴格限制的晶片之一。

在中國出現可行的國產晶片前，輝達高端產品的市場，以及圍繞這些產品形成的供應鏈很可能保持穩固，並具備很強的適應性。上述用行李箱攜帶輝達處理器的中國學生表示，他願意再次運送這些科技元件。

這名學生說：「我很高興能為國家做點事，還能順便賺點外快，何樂而不為？」