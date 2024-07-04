主動管理式債券型ETF熱賣 美ETF今年吸金總額可能首見破1兆美元
今年以來，主動管理式債券型ETF吸引到創紀錄高額資金流入，有可能讓美國ETF今年吸金總額首見突破1兆美元。
金融時報報導，根據美國第三大EFT發行商道富環球顧問公司（State Street Global Advisors），主動管理式債券型基金6月吸引到70億美元，2024年上半年累計吸引到410億美元，超過2023年全年的330億美元。
ETF裡面以被動管理式股票型ETF的占比最大，但主動式ETF今年超級吸金，尤其是債券ETF，占新基金發行的大部分，主要是ETF大幅降低投資成本受到年輕人在內投資散戶的歡迎。管理費用較高的主動式共同基金則月復一月繼續流失數十億美元。
整體而言，上月流入美國ETF的資金超過800億美元，今年上半年總共流入4,110億美元。如果聯準會降息並推動年終的耶誕老人行情，美國ETF今年吸引到的資金首次突破1兆美元的機會將大增。
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