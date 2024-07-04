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鴻海：印度官員調查 證明無歧視並僱用已婚女性員工

中央社／ 台北4日電

路透報導，印度勞動部門官員本週視察鴻海印度南部工廠，盤問廠方主管有關招聘勞工的作業方式。鴻海今天表示，此次調查，印度官員與40多位女性員工對談，已婚女性員工均表示沒有歧視問題，結果證明，鴻海沒有不僱用已婚女性的行為。

路透社6月下旬報導揭露，鴻海印度廠徵才性別歧視，總理莫迪（Narendra Modi）政府下令詳查鴻海，鴻海當時回覆5點聲明，表示招募過程絕不會容忍任何歧視，否認對婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視。

路透社3日再發布獨家報導，由印度聯邦政府區域勞動部門組成的5人小組，1日視察鴻海集團位於坦米爾那都邦（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）附近的工廠，查明有關招聘勞工的作業方式。

對此，鴻海今天上午發布4點聲明，首先指出，調查結果顯示，印度廠區僱用4.1萬名員工，其中3.3萬名是女性員工，女性員工中，近3000名已婚女性員工，證明鴻海沒有不僱用已婚女性的行為。

其次，鴻海表示，部分外媒報導指稱，鴻海歧視已婚女性，違反總理莫迪要提高女性就業的目標，鴻海指出，上述事實證明，沒有不僱用已婚女性的行為。

再者，鴻海表示，此次調查，印度官員經過與40多名女性員工對談，已婚女性員工均表示沒有歧視的問題。最後鴻海強調，印度法律沒有禁止針對是否結婚的僱用行為。

勞動部 印度 性別歧視

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