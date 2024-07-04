繼日經指數之後 東證指數今突破泡沫經濟以來最高

日本東證指數突破泡沫經濟時期創下的盤中高點，攻上歷史新高，反映買盤普遍擴大到各類股，也展現這波漲勢的基礎穩固。

當地時間周四上午，東證指數一度上漲0.6%至2,890.52，突破1989年12月創下的盤中歷史高點。33大類股幾乎全面上漲，汽車股領漲。而保險和銀行股是東證股價指數4月中旬觸底以來表現最佳的類股之一，反映市場預期日本央行即將升息，從而提高金融業的獲利能力。

野村資產管理公司首席策略師Hideyuki Ishiguro說，「與日經225指數側重於某種類型的股票不同，東證指數的走勢表明市場已擺脫底部，整個市場觸及歷史高點。」他說，日本正在走出通貨緊縮，與美國相比，價位仍然較低。

日經225指數2月再度觸及歷史高位，當時受全球科技股漲勢以及日圓疲軟提振出口商類股推動。日經225指數和東證股價指數去年都大漲逾25%。