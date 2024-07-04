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黃仁勳6月賣股變現1.69億美元 NVIDIA高層今年賣7億

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳6月趁股價創新高之際，賣出價值近1.69億美元對自家公司的持股。美聯社
黃仁勳6月趁股價創新高之際，賣出價值近1.69億美元對自家公司的持股。美聯社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6月趁股價創新高之際，賣出價值近1.69億美元自家公司的持股，是他賣股變現最多的一個月。

這波出售的130萬股，是他今年首度賣出持股。NVIDIA在6月一度成為全世界市值最高的公司，61歲的黃仁勳本人也晉身身價超過1,000億美元的鉅富之林。

根據申報資料，這波交易是依據3月已設定的10b5-1交易計畫執行的。

隨NVIDIA今年股價上漲超過150%，黃仁勳的資產淨值短短半年內增加637億美元，翻倍至1,077億美元，目前在彭博億萬富豪排名第13位。

NVIDIA高層賣股票的不只黃仁勳，NVIDIA主管和董事今年上半年出售超過7億美元的股票，遠超NVIDIA成立以來的任何其他時期。

NVIDIA股票飆升的另一個受益者是黃仁勳的個人基金會。根據最新的納稅申報文件，以黃仁勳伉儷基金會2022年底止持有的6,900萬股計算，價值已超過80億美元。目前為止，黃仁勳的大部分個人捐贈都擺在由Schwab Charitable管理的一個捐贈者建議基金。

NVIDIA 主管 資產 黃仁勳

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