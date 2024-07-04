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美聯準會會議紀錄暗示不急於降息 需更多數據支持

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed會議紀錄顯示有的決策者主張密切留意勞動市場可能比預期更快疲軟的跡象。路透
Fed會議紀錄顯示有的決策者主張密切留意勞動市場可能比預期更快疲軟的跡象。路透

由於通膨居高不下，美國聯準會（Fed）官員在上次開會對降息並沒有足夠的信心，有的決策者主張密切留意勞動市場可能比預期更快疲軟的跡象。

周三公布的Fed於6月11-12日的會議紀錄顯示：「許多與會者談到，貨幣政策應隨時準備因應意外的經濟疲軟。」

官員們還列舉了一些經濟發展情況，包括工資成長放緩、企業定價能力下降以及消費者對價格上漲的敏感度提高，以支持他們對未來一年通膨率會繼續下降的預期。

有些官員表示，他們認為移民增加，使經濟增加了更多的就業機會，同時保持失業率的穩定，緩解了兩年前顯然相當過熱的勞動市場失衡。會議紀錄指出，有些官員認為，單月就業成長調查結果可能誇大就業增勢。

會議紀錄顯示，官員普遍對調整利率抱持觀望態度，反而強調可能促使Fed升息或降息的各種觀點。若再綜合Fed官員最近的公開談話，會議紀錄已表明他們不可能在本月開會議降息。

自上個月開會以來，連同主席鮑爾在內的Fed官員都表示，他們對通膨年初幾次表現較高後恢復下降趨勢，大致感到滿意，這表明 9 月降息的可能性仍在。

會議紀錄五要點整理如下：

1. 官員們重申，在更多數據讓他們更篤定通膨正朝向2%目標的信心之前，降息並非適宜之舉。

2. 「絕大多數」官員評估經濟成長「顯然正逐漸放緩，多數與會者表示他們認為目前的政策立場是具限制性的」。

3. 官員表示，核心個人消費支出物價指數單月增幅較小，可見通膨顯有進展，且在利率決策發布前幾小時得到5月消費者物價數據的支持。

4. 有些官員強調需要耐心，讓高利率繼續抑制需求，而其他官員則指出，如果通膨居高不下甚至進一步上升，利率「可能需要提高」。

5. 「許多」官員表示，Fed需要隨時準備應對意外的經濟疲弱，還有幾位官員警告說，需求進一步下降可能會推高失業率，而不僅僅是減少職缺。

Fed 通膨

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