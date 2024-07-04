彭博訪調基金經理人 全球股市下半年看漲9%

彭博資訊訪問的十多位基金經理人預期，人工智慧（AI）熱潮方興未艾，全球股市下半年看漲多達9%，其中美股表現最可能優於其他市場。而根據歷史經驗，美股下半年還能再漲逾10%。

貝萊德（BlackRock）和法國巴黎銀行資產管理等大型資產管理公司的投資人和策略師預期，下半年AI仍將是突出的題材之一，多數人預測輝達（Nvidia）等超大型股表現將名列前茅，也有一些人認為，公用事業、基礎設施供應商等AI的第二層或第三層受益者將領漲，但共識是AI熱潮還不會消退。

貝萊德投資研究所全球首席投資策略師李薇說，「我們預期AI將成為下半年的一個關鍵主題」，先前的「漲勢一直很集中，但這是AI轉型時會出現的特點，並非市場的毛病。集中本身不是我們會擔心的理由。」

美股標普500指數2022年底以來已漲逾40%，AI題材主要贏家的科技巨頭，驅動60%以上的漲幅。雖然這輪漲勢令人想起達康泡沫榮景，但多數策略師認為，這次有強勁獲利前景的支撐，加上全球經濟展現韌性、對主要央行降息的預期等總經利多，但風險是11月美國總統大選。