蘋果前設計長艾夫：我人生最美好的時光 是與賈伯斯共度

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
蘋果前設計長艾夫（左）回憶道，這輩子最開心的時光是與賈伯斯（右）共度的那段時間。 網路照片
蘋果前設計長艾夫（左）回憶道，這輩子最開心的時光是與賈伯斯（右）共度的那段時間。 網路照片

蘋果公司（Apple）的前設計長艾夫（Jony Ive），為這家科技巨頭效力數十年，他說，人生中最美好的時光，是與蘋果已故創辦人賈伯斯共度。

艾夫接受播客節目「Life in Seven Songs」訪問時，談及他的經歷如何塑成在蘋果的創意思維，制定了iPhone、iPad、AirPods、Macbook等產品的設計語言。

他1992年加入蘋果時，賈伯斯已離開，但賈伯斯在1997年回鍋後，兩人立即激盪出一個接著一個的創意火花。但他也說，「在賈伯斯回來前，我學到很多，不過是在迷霧中痛苦學習」，但這些「非常痛苦的年頭」，是讓他成為知名設計師的必要養成過程。

艾夫認為，他與賈伯斯都有一種一拍即合的感覺。他說，從1997年到2011年那段與賈伯斯共事的時光，是他一生中「最開心、最非凡的15年」。他表示，賈伯斯接掌公司後，在蘋果的學習過程變得更清晰，也更聚焦於正在打造的產品，有別於賈伯斯最初不在蘋果的那幾年。

艾夫形容，賈伯斯能立即、毫不費力地形容複雜的感受、概念與機會。

賈伯斯在2011年辭去蘋果執行長一職，並在同年過世。艾夫表示，這是「非常全面性的損失」。艾夫在蘋果待到2019年，之後離職自行創立設計公司。

設計師 賈伯斯

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