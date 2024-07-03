4家企業涉及培訓解放軍 美國列入貿易限制名單

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

根據美國政府公告，美國2日把6家公司列入貿易限制名單，其中4家與培訓解放軍有關。

路透社報導，美國政府公告指出，這6家公司有兩家在中國，分別是「全球培訓解決方案有限公司」（Global Training Solutions Limited，暫譯）和「智慧科技未來有限公司」（Smartech Future Limited，暫譯）。

南非「葛瑞斯航空私人有限公司」（Grace Air (Pty)Ltd），以及英國「李文斯頓航空有限公司」（Livingston Aerospace Limited）也入列。

上述4家公司皆因與「南非測試飛行學院」（TestFlying Academy of South Africa, TFASA）往來，並運用西方國家和北大西洋公約組織（NATO）的資源培訓解放軍而被列入名單。

南非測試飛行學院因運用西方國家與北約資源培訓解放軍飛行員，而在去年被列入貿易限制「實體清單」（Entity List）。

美國政府的公告還說，其餘兩家公司在阿拉伯聯合大公國，分別是「巨量快速貨運」（Mega FastCargo）和「巨量技術綜合貿易」（Mega TechniqueGeneral Trading），它們是因規避作為而被列入名單，並且巨量快速貨運還載運原產地美國的商品至俄羅斯。

凡企業被列入美國商務部監管的實體清單，必須取得許可才能載運美國的商品和技術給它們，但上述的許可很可能被拒絕。

負責出口執行的商務部助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）發表聲明說：「防止以美國的專業知識培訓解放軍飛行員，以及防止美國科技協助俄羅斯，可強化美國國家安全。」

商務部也把13家公司列入「未經核實清單」（Unverified List, UVL），包括8家來自中國的公司，因美國負責出口管制的官員無法完成實地訪查，以斷定這些業者是否可獲信任，可取得原產地美國的技術和其他商品。

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