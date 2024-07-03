日本授權展開幕 10組台灣人氣角色IP亮相搶商機

亞洲重要角色授權展會「2024日本授權展」今天在東京開幕，貓貓蟲咖波、KINGJUN等10組台灣超人氣角色IP亮相。駐日代表謝長廷表示，文策院這次率業者設台灣館參展，對於業者前進國際有很大幫助。

文化內容策進院（文策院）指出，日本的角色IP商業市場規模已成長至198.9億美元（約新台幣6487億元），是世界重要授權市場，日本授權展更是台灣角色IP往國際發展的重要途徑。

在文策院與承辦單位「台灣角色品牌授權協會」合作下，這次於日本授權展設立台灣館，並為10組台灣超人氣角色IP進行商務媒合。

台灣館今天舉行開幕記者會。謝長廷致詞表示，日本是角色圖像大國，例如凱蒂貓（Hello Kitty）就是頗具代表性的角色，在世界各地圈粉無數。

他表示，台灣也有很多優秀的角色設計，以及很多企圖心旺盛的業者。文策院率領業者設立台灣館參展，對台灣業者前進國際有很大幫助。

謝長廷說：「成功的角色設計可以跨越國境、語言的界線，台日友誼也一樣；兩國每當有災害都互相伸出援手，形成善的循環。期盼藉由這次授權展活動，讓大家友情更擴大、更持久。」

文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院身為文化部旗下的行政法人，非常支持角色授權業務。

蔡嘉駿說，文策院要支持的產業非常多，而IP則是重中之重。尤其看到日本的成功，例如寶可夢（Pokemon）、哆啦A夢這些角色都賺到很多錢，期待透過台日的角色授權協會，讓日本朋友知道台灣不是只有珍珠奶茶，還有很多成功的IP。

他表示，要創造成功的IP，首先需有很好的故事。這一年來，文策院和日本很多大型電視台及廣告公司洽談合製動畫和影像作品，希望未來大家密切注意，非常多台日合製作品將問世。

日本授權展協辦方、日本角色品牌授權協會（CBLA）理事長古川愛一郎表示，深感台灣政府對國際市場推廣的積極態度，不只每年持續參展，規模和內容更是年年增長，品質和創意不斷提升，令人驚嘆。

古川說，台日風土民情和文化結構相似，堪稱同一文化圈。網路社群和媒體影響力增加，國家和地區邊界日益模糊下，相信台灣角色IP要在日本市場取得佳績，指日可待。

日本角色品牌授權協會執行顧問東山靖表示，他評審過台灣角色IP創作者的作品，發現以前評審的作品大多採用台灣歷史、自然、動物等主題，這些雖然很棒，但仍需考慮如何爭取海外人士欣賞。

東山說，最近，台灣角色IP創作者已習得既能保有台灣世界觀的獨特性，也具有全球競爭力的技術。期盼藉由此展，創作者與業者能獲得更多國際交流機會。

在日本授權展台灣館中，今年首次參展的角色IP有以療癒系圖文起家的超人氣貼圖「貓貓蟲咖波」；色彩繽紛、擁有秒殺魅力，正在日本池袋開快閃店的KINGJUN；描繪真實女性生活的「33_original女子的日常生活插畫」，以及囊括東西方多元文化的療癒小神明們，發展數位互動的godpod.。

有些角色IP已深耕多年，具海外市場拓展成效，包括在親子市場擁有高知名度的台北捷運親子友善大使「麻吉貓」；以繪本和動畫描繪神秘生物們溫暖冒險故事的「章魚熊」，國際業者正洽談代理中；與日本超商品牌Poplar合作出版宇宙冒險故事讀本的「KURORO宇宙探險隊」，已在泰國曼谷、新加坡、澳洲、馬來西亞各地發行。

另外，還有已發行12種語言經典繪本的「幾米-月亮忘記了」；獨特的潮流藝術國際塗鴉藝術家及玩具設計師角色BOUNCE，以及經營超過20年、擁有11國商標角色授權的經典品牌「饅頭家族」。

2023年參展的角色IP也有具體的商務成果：「MEIMEIbyH.H先生」和「茶葉少女」兩家品牌，今年陸續與日方合作單位展開商業合作；幾米也與日本動畫公司合作，將為原創故事做出跨域發展。

今年台灣館以珍珠奶茶為主視覺，規劃「TaiwanContent Island 珍珠魅力！台灣角色大集合」主題，將角色化為一顆顆小珍珠，呈現台灣角色IP的獨特與多元。

日本授權展展期至5日，匯集亞洲各地角色IP品牌業者、代理人、經銷商等授權行業專業人士，預估能吸引5萬人造訪。