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FDA核准禮來阿茲海默症藥

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

禮來公司（Eli Lilly）的阿茲海默症藥物2日獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准，可用於治療早期患者，禮來正準備以比競爭對手高出20%的售價，販售這款藥物。

英國金融時報報導，這款藥物名為donanemab，將在美國以Kisunla的品牌名販售，成為美國第二款獲准的阿茲海默症藥物。百健（Biogen）與衛采（Eisai）共同研發的Leqembi，已在一年前獲得美國FDA核准。Kisunla與Leqembi的作用方式，均為消除患者腦中的乙型類澱粉蛋白，以延緩認知能力衰退的速度。

Kisunla是每月一次靜脈輸注，每瓶定價695.65美元，一年的療程費用為3.2萬美元，比Leqembi高兩成。禮來神經科學總裁懷特為旗下藥品較高昂的售價辯護，她說，由於Kisunla的注射次數通常少於Leqembi，對醫療系統的成本也較低，也能在消除乙型類澱粉蛋白後，停止用藥，並停止支付藥費。

衛采則回應，未進行一對一研究，無法比較這兩種療程。Kisunla第三期臨床試驗中，可將認知能力下滑的速度減緩35%，近半數的病患在一年後，消除了乙型類澱粉蛋白，得以停藥。部分分析師對Kisunla能否成功日益悲觀，相較Leqembi，較易出現腦腫脹等副作用，可能使醫生較少開立Kisunla。

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