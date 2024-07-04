拜登催促諾和諾德降價 呼籲大幅下調減重、糖尿病藥價

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國總統拜登呼籲諾和諾德應「大幅調降」暢銷減重藥與糖尿病藥物在美國的定價（list price、亦即公告目錄價），並指稱禮來藥廠糖尿病藥物收費太高，讓美國製藥類股2日遭遇賣壓。

拜登和聯邦參議院健康、教育、勞工及退休金委員會主席桑德斯（Bernie Sanders）共同在今日美國報投書，於文章標題點名諾和諾德與禮來「以高藥價剝削美國人」，指稱這兩家公司收取「無理荒謬的高價格」」，也高於其他國家的藥價，並揚言「若製藥公司拒絕大幅調降我們國家的藥價、終結它們的貪婪，我們將在職權內採取一切行動，幫它們終結」。

拜登和桑德斯在文章表示，「諾和諾德必須大幅調降（糖尿病藥物）Ozempic和（減重藥）Wegovy的價格」，同時指控禮來的第二型糖尿病藥物Mounjaro收費太高，但未明確呼籲降價。

兩人表示，若美國半數肥胖成年人使用諾和諾德和禮來的減重藥，每年成本為4,111億美元，比美國人2022年花在所有處方藥的成本多出50億美元，「若這些藥物的價格沒有大幅調降，可能會讓美國醫療保健體系破產」。

這篇文章似乎引發投資人對於當局將在總統大選年改革藥價的憂慮，也顯示拜登加入參院調查諾和諾德Ozempic與Wegovy藥價的行列，諾和諾德ADR在2日收盤重挫1.6%，輝瑞跌1.4%。桑德斯6月表示，計劃發送證人傳票給一位諾和諾德高階主管，但在諾和諾德執行長約根森（Lars Fruergaard Jørgensen）同意9月出席聽證會後，收回這項威脅。

這篇文章聚焦於Ozempic和Wegovy，表示美國價格比加拿大、德國及其他主要國家高出好幾倍，「令人無法接受」。在美國以減重療程銷售的Wegovy每月要價1,350美元，以第二型糖尿病療程銷售的Ozempic為每月935美元左右。醫療保健政策集團KFF在去年8月的分析顯示，Wegovy在德國每月要價328美元，在荷蘭是每月296美元。

諾和諾德則表示，非常正視藥價可負擔程度的問題，並且對困難而複雜的藥品定價問題為政治目的而被過度簡化，感到失望，因為每一國都有自己的醫療健體系，進行獨立而有限的比較，忽視了這項基本考量。禮來表示，符合該公司節省專案的病患，能以每月25美元的價格取得Mounjaro與減重療程Zepbound，同時認為拿美國和其他國家的目錄價相比，忽略了病患可負擔專案、折扣以及支付給藥品福利管理商的費用。

減重 糖尿病 美國

延伸閱讀

「幾乎在辯論台上睡著」拜登稱旅行讓辯論表現不佳 民主黨內部仍擔憂

WSJ：雖民調低迷 賀錦麗仍是最可能替代拜登人選

拜登連日負面新聞 川普順勢延後公布副手「別阻擋對手毀滅」

總統辯論落幕 民調：三分之一民主黨人認為拜登應退選

相關新聞

AI後遺症！Google五年碳排大增五成 坦承淨零不進反退

Google最新環保報告坦承，由於在多項核心產品投入AI，該公司過去五年碳排量大增近五成，更難實現2030年淨零碳排的目...

美股是AI驅動的大泡沫？專家：已見2大警訊但現在做空的是瘋子

一位資深市場交易老手形容，美國股市此刻是一個「科技股主導的巨大泡沫」，但現在唯有瘋子才會放空美股。

日本新鈔換3位歷史人物頭像 傳承「3大教訓」凸顯時代意義

日本20年來首度改版的新鈔3日正式上路，鈔券上的肖像改為三位19世紀至20世紀初的智識與文化巨擘，蘊涵發人省思的時代意義...

美國勞動市場動能減弱 上周初領失業金人數攀高

在美國國慶假期前夕，公布了一連串與就業市場相關的數據，其中多半指向美國勞動市場動能減弱。有「小非農」之稱的ADP就業數據...

彭博訪調基金經理人 全球股市下半年看漲9%

彭博資訊訪問的十多位基金經理人預期，人工智慧（AI）熱潮方興未艾，全球股市下半年看漲多達9%，其中美股表現最可能優於其他...

拜登催促諾和諾德降價 呼籲大幅下調減重、糖尿病藥價

美國總統拜登呼籲諾和諾德應「大幅調降」暢銷減重藥與糖尿病藥物在美國的定價（list price、亦即公告目錄價），並指稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。