美AI新創上季大吸金 籌資逾270億美元
2022年底開始的人工智慧（AI）熱潮，帶動美國創投交易開始回溫。美國AI新創公司第2季吸引到超過270億美元的投資金額，占了所有美國新創公司募得金額的將近一半。
紐約時報報導，追蹤新創公司的PitchBook數據顯示，美國新創公司今年4至6月總共籌資到556億美元，比去年同期激增57%，並達到兩年來單季最高金額；其中投資在AI新創公司的金額為271億美元，占了將近一半。
今年5月，雲端運算服務提供商CoreWeave籌得11億美元，使其估值達到190億美元；數據提供商Scale AI籌得10億美元，估值達到138億美元；馬斯克創立的xAI也籌得60億美元，估值達到240億美元。
PitchBook研究分析師史坦福表示，這些籌資拉高業界整體以美元計成交金額和交易件數，「不再是持續下滑，而是已脫離谷底。」
IVP投資人洛維洛去年預測新創公司將會發生「大規模滅絕」，改口現在進入「大甦醒時代」，鼓勵增持。
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