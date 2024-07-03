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德國以國安為由 禁止福斯旗下燃氣渦輪部門賣給陸企

中央社／ 德國法蘭克福3日電

德國政府今天以國家安全為由，禁止福斯集團子公司旗下的燃氣渦輪部門賣給一家中國企業。

法新社報導，德國經濟部表示，福斯的曼恩能源公司（MAN Energy Solutions）原訂出售旗下部門予中國的中船重工龍江廣瀚燃氣輪機公司，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的內閣今天禁止這宗交易。

德國現有的規定允許政府審查或禁止外國購入「關鍵技術」與「關鍵基礎建設」公司最低達10%股權。

德國經濟部表示，鑑於國安疑慮及公司營運機密，該部不會提供進一步細節。

根據德國「商務日報」（Handelsblatt）報導，這家中企據信和中國軍工業有密切關係，專家警告該公司恐將燃氣渦輪技術運用在戰艦、無人機或戰鬥機等軍事用途。

德國 福斯

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