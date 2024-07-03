德國以國安為由 禁止福斯旗下燃氣渦輪部門賣給陸企
德國政府今天以國家安全為由，禁止福斯集團子公司旗下的燃氣渦輪部門賣給一家中國企業。
法新社報導，德國經濟部表示，福斯的曼恩能源公司（MAN Energy Solutions）原訂出售旗下部門予中國的中船重工龍江廣瀚燃氣輪機公司，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的內閣今天禁止這宗交易。
德國現有的規定允許政府審查或禁止外國購入「關鍵技術」與「關鍵基礎建設」公司最低達10%股權。
德國經濟部表示，鑑於國安疑慮及公司營運機密，該部不會提供進一步細節。
根據德國「商務日報」（Handelsblatt）報導，這家中企據信和中國軍工業有密切關係，專家警告該公司恐將燃氣渦輪技術運用在戰艦、無人機或戰鬥機等軍事用途。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言