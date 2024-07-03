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美股今交易時間縮短！三大指數早盤平盤波動 台積電ADR大漲2％

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股3日將提前收盤，三大指數早盤在平盤狹幅波動。路透
美股3日將提前收盤，三大指數早盤在平盤狹幅波動。路透

美股在3日、也就是美國國慶日的前一天，將提前在美東時間下午1時（台灣時間4日凌晨1時）收盤，而早盤三大指數在平盤附近狹幅波動，由於交易時間縮短，本日料將交投清淡。

道瓊工業指數早盤漲0.1%、標普500指數與那斯達克綜合指數均平盤開出，漲幅不到0.1%，費城半導體指數漲0.6%、台積電ADR則大漲2%。

美國勞動市場出現放緩跡象。有「小非農」之稱的ADP就業數據顯示，美國6月民間就業人口僅增加15萬人，不如市場預期，上周的初領失業救濟金人數也比預期多。

特斯拉延續昨日交車量優於預期的漲勢，3日早盤再漲2.6%。派拉蒙全球股價跳漲近10%，原因是Skydance Media公司傳出將收購National Amusements，即派拉蒙全球的控制股東。

半導體 指數 美國

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