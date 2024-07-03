美股今交易時間縮短！三大指數早盤平盤波動 台積電ADR大漲2％
美股在3日、也就是美國國慶日的前一天，將提前在美東時間下午1時（台灣時間4日凌晨1時）收盤，而早盤三大指數在平盤附近狹幅波動，由於交易時間縮短，本日料將交投清淡。
道瓊工業指數早盤漲0.1%、標普500指數與那斯達克綜合指數均平盤開出，漲幅不到0.1%，費城半導體指數漲0.6%、台積電ADR則大漲2%。
美國勞動市場出現放緩跡象。有「小非農」之稱的ADP就業數據顯示，美國6月民間就業人口僅增加15萬人，不如市場預期，上周的初領失業救濟金人數也比預期多。
特斯拉延續昨日交車量優於預期的漲勢，3日早盤再漲2.6%。派拉蒙全球股價跳漲近10%，原因是Skydance Media公司傳出將收購National Amusements，即派拉蒙全球的控制股東。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言