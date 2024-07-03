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東南亞最大！印尼首座電動車電池廠揭幕 佐科威：盼成全球供應鏈要角

中央社／ 雅加達3日綜合外電報導
隨著東南亞國家試圖進軍新興電動車產業之際，印尼總統佐科威表示，印尼首座電動車電池廠今天啟用。 法新社
隨著東南亞國家試圖進軍新興電動車產業之際，印尼總統佐科威表示，印尼首座電動車電池廠今天啟用。 法新社

隨著東南亞國家試圖進軍新興電動車產業之際，印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，印尼首座電動車電池廠今天啟用。

法新社報導，印尼是東南亞最大經濟體，擁有全球最大的鎳礦蘊藏量，尋求成為全球電動車供應鏈的要角。

這座電動車電池廠是南韓現代汽車集團（HyundaiMotor Group）和LG能源解決方案公司（LG EnergySolution）的合資企業，電池年產量可高達100億瓦/小時。

佐科威表示，該廠位於西爪哇的卡拉旺（Karawang），是東南亞最大的電動車電池廠。

佐科威在揭幕儀式中表示，這座廠的開幕標誌著「新篇章」，凸顯天然資源豐富的印尼期盼成為全球電動車供應鏈要角的雄心壯志。

這座廠是印尼和韓國LG集團於2020年簽下一項規模98億美元電動車電池計畫的一環。

印尼 東南亞 電動

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