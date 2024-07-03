AI所需資料中心高耗能 Google碳排5年來增48％

儘管谷歌（Google）致力於達成淨零排放目標，該公司表示，由於支援人工智慧（AI）所需的資料中心耗能增加，Google的溫室氣體排放不減反增。

法新社報導，根據今天公布的年度環境報告，Google的溫室氣體排放在過去5年來已增加48%，這與Google宣稱為地球實現碳中和的目標背道而馳。

報告指出，Google去年的溫室氣體排放總量相較前一年高出13%，主要原因是資料中心耗能及供應鏈碳排的增加。儘管Google一直在增加太陽能和風能等潔淨能源使用，其碳排仍然上升。

Google永續長布朗特（Kate Brandt）與高級副總裁葛梅斯（Benedict Gomes）在報告中說道：「隨著我們進一步將AI整合到產品中，AI運算強度提高導致能源需求增加，以及技術基礎設施投資預計增加帶來的相關排放，減排可能會面臨挑戰。」

Google不是唯一一家要為耗能的AI資料中心供電，同時試圖遏制溫室氣體排放的公司。

微軟（Microsoft）在近期發布的永續報告中提到，由於它持續「投資推進新技術所需的基礎設施」，其去年的溫室氣體排放相較2020年成長29%。

自OpenAI於2022年底推出聊天機器人ChatGPT以來，微軟和Google一直在AI競賽中處於領先地位。AI也成為這一組競爭對手季度財報中的重要主題。

與此同時，Google已承諾在2030年底前完全採用潔淨能源營運；微軟則承諾在2030年達成負碳排，並要在2050年底前消除自1975年微軟成立以來直接或用電所排放的碳。

Google在報告中提到：「一個永續的未來需要系統層面的變革、強而有力的政府政策和新的科技。」