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聯準會主席放鴿美股創新高 亞股接棒勁揚

中央社／ 香港3日綜合外電報導
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。美聯社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。美聯社

由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾說，對抗通貨膨脹的戰鬥已取得進展，且美國就業市場正在降溫，消息燃起降息希望，美國股市昨天應聲創新高，亞洲股市今天跟進勁揚。

法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）在葡萄牙舉行的一場中央銀行事務論壇上發言表示，聯準會在「讓通膨率降回我們的（2%）目標上已取得相當程度進展，同時勞動市場依舊強健且繼續成長…我們希望這樣的發展持續下去」。

鮑爾還說，2%的通膨率目標有可能在明年底或2026年達成。美國消費者物價指數（CPI）年增率在2022年達到40年高點9%以上觸頂後，到了今年5月已降至3.3%。

在連串美國通膨數據高於預期，以及數名美國央行官員暗示利率居高將維持一段時間後，鮑爾的談話為股市重新注入樂觀情緒，令人看好今年底前將會降息，甚至可能調降2次。

期貨交易商如今認為，聯準會在9月中之前降息的機率約有70%。且根據芝加哥商品交易所集團（CMEGroup）提供的市場資料，今年底前也很可能再次降息。

美國借貸成本終於可能將在幾個月後從23年高點調降，這樣的展望協助驅使華爾街股市昨天走揚，終場標普500指數首度站上5500點，那斯達克指數也收在歷史新高。

亞股今天接棒攀漲，東京股市收盤勁揚1.3%，香港股市收高1.2%，雪梨、首爾、台北、新加坡、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市全數收漲。惟上海股市收跌0.5%。

美國 通膨 鮑爾

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