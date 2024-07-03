快訊

澎湖漁船遭查扣 國台辦說話了「將依法規處置」

剛放暑假驚傳學生溺水！3高中生新月沙灘遭浪捲走 1失蹤搜救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NVIDIA淨利率在標普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在標普500成分股中排名第五。路透
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在標普500成分股中排名第五。路透

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，三位數的股價漲幅不僅把該公司拱上美股市值前三名，也成為美股標普500指數今年迭創新高的一大推手。但就賺錢能力而論，輝達只名列標普500成分股第五名。

其他大型科技股漲勢也可觀，顯示美股今年大漲不只靠輝達這檔飆股獨力撐起，但關於AI狂熱失控的顧慮仍一直揮之不去。

看多後市者則強調，強勁的基本面讓輝達漲勢有撐。2024會計年度輝達每股盈餘激增將近三倍至1.3美元，華爾街分析師預期2025年度預估每股盈餘將再擴增一倍以上。

不過，如此爆炸性的成長不可能永遠持續下去。對輝達前景存有疑慮者擔心AI熱潮已讓投資人樂昏頭，一旦投資人被迫適應輝達成長減緩的現實，美股將面臨沉痛的醒悟。

不過，MarketWatch報導，至少有一項指標顯示，輝達獲利能力仍有進一步增強的空間。

這個指標就是淨利率（net income margin），也就是稅後純益除以營收得到的比率，顯示一家公司可從銷售額中賺到多少錢。如果是靠降價刺激銷售，這種經營模式維持不了多久，從營收化為獲利的比率偏低可見端倪。

目前輝達的淨利率達48.8%，在標普500指數成分股中僅名列第五。

獲利能力比輝達還要強的四家標普500企業依序是：

1.不動產投資信託VICI地產（代碼VICI），淨利率達69.6%

2.交易所集團芝商所集團（代碼CME），淨利率為57.9%

3.網路基礎服務公司VeriSign（代碼VRSN），淨利率為54.8%

4.威士卡公司（代碼V），淨利率為52%

值得注意的是，博通（Broadcom，代碼AVGO）以39.3%的淨利率名列第12，在大型科技公司當中排名僅次於輝達。

從這角度來看，輝達獲利能力已經超越其他主要科技公司。如果AI軍備競賽持續升溫，輝達未來淨利率可能有增無減。押注這家AI晶片公司難以繼續突破障礙關卡，截至目前為止一直是虧錢的賭注。

NVIDIA 指數 標普 美股 輝達

延伸閱讀

研調：AMD與NVIDIA推動FOPLP 估2027至2028年量產

遠雄港加值廠房上梁 打造AI晶片產業聚落

輝達遭法反壟斷控訴！網嗨是「撿便宜時間」起鬨：別賣歐洲

Q&A／ 法國為何盯上Nvidia？

相關新聞

NVIDIA淨利率在標普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，三位數的股價漲幅不僅把該公司拱上美股市值前三名，也...

AI所需資料中心高耗能 Google碳排5年來增48％

儘管谷歌（Google）致力於達成淨零排放目標，該公司表示，由於支援人工智慧（AI）所需的資料中心耗能增加，Google...

聯準會主席放鴿美股創新高 亞股接棒勁揚

由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾說，對抗通貨膨脹的戰鬥已取得進展，且美國就業市場正在降溫，消息燃起降息希望，美國...

免費換屋旅遊夯 衝擊訂房網

在高通膨、遠距工作盛行和飯店住宿費用飆高之際，換屋旅遊正成為空屋出租之外的時髦替代方案，世界各地的有殼一族正透過換屋平台進行免費換宿，帶動這個市場蓬勃發展。

別再把香港和新加坡比來比去 兩者各擅勝場

近幾周來，商務旅客持續造訪香港、參加當地的大型金融會議，並思考是否要再度回到中國市場。今年來，中國大陸和香港股市的市值已增加近2兆美元。

雪梨餐飲業不敵成本 掀倒閉潮

雪梨餐飲業受到生活成本危機和新冠疫情效應拖累，破產的速度已達五年來之最，而且有可能加速，去年7月至今年5月底，累計有1,751家餐旅公司宣告破產…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。