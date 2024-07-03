印度宗教集會增至121人被踩死！逾25萬人擠爆現場 只為追趕講道者

印度北方邦哈特拉斯縣（Hathras）一場印度教宗教集會2日發生嚴重踩踏事件，死亡人數已增至121人，絕大部分都是女性，為印度史上最嚴重的踩踏事件之一。

路透引述印度媒體ANI報導，位在首都新德里東南方約200公里處的哈特拉斯縣發生嚴重踩踏事件後，多具遺體陳屍街頭。警方報告指出，集會參加人數是許可人數的3倍之多，研判事故是人潮過度擁擠所造成。

當地警方規定參加人數不得超過8萬人，但路透查閱警方報告顯示，約有25萬人出席這場活動。

ANI引述當地官員消息稱，截至目前，已有至少121人死亡、28人受傷。北方邦首席秘書辛格 （Manoj Kumar Singh）向記者表示，罹難者包括108名婦女和7名兒童。

據了解，當時許多人聚集在一個臨時帳棚，聽講道者庫瑪（Saurabh Kumar）布道。活動結束後，大量信眾為了追隨講道者搭乘的座車而擠上前，導致踩踏事故發生。

印度時報報導，講道者原本是北方邦警察情報部人員，退休之後自稱見到神祇，自封聖者，因而擁有許多信眾。ANI報導，警方正在追查講道者下落。

邦政府將提供每名死者家屬20萬盧比（約新台幣7萬8200元）慰問金，另外提供傷者5萬盧比醫療補助。