日本新鈔上路前已有4長者遭詐騙 警籲提高警覺

日本政府今天睽違20年再度發行新版紙鈔，未料在發行前已出現相關詐騙被害。東京都警視廳表示，東京都截至7月2日止共確認4起被害，4名高齡長者總計遭詐騙約1500萬日圓。

日本放送協會（NHK）報導，日本各地警方齊聲呼籲，隨著新版紙鈔發行，民眾必須防範詐騙集團趁機進行詐騙。

日本警察廳長官露木康浩說，有可能會發生詐騙集團成員謊稱「舊鈔將無法使用」，然後以交換新鈔為名目騙取紙鈔的詐騙手法。他強調，「（就算新鈔上路後）舊鈔也不可能無法使用」。

另外，雖說今天發行的新鈔採用更有效防偽設計，但有看法指出，在新鈔發行時有可能出現偽鈔。

警察廳表示，上次在20年前的2004年發行新鈔時，曾發現2萬5000多張偽鈔，所以這次也將針對偽鈔強化警戒。露木說，如果民眾發現可疑貨幣時，請直接通報警方或日本銀行。

警視廳表示，截至7月2日止，東京都已確認詐騙集團成員趁將發行新版紙鈔進行詐騙的4起受害案例，受害人分別是80多歲到90多歲的4名長者，總共被騙走約1500萬日圓（約新台幣303萬元）。

這4起詐騙手法共同點，就是詐騙集團成員假冒金融機構職員，向受害者謊稱「我們的職員會到您家中換取舊鈔」，或「中央政府正在調查新鈔發行張數，如果您家中有舊鈔的話，請交由我們的職員保管」等。