FT：歐盟擬對大陸電商取消150歐元產品免關稅的辦法

英國金融時報引述知情人士報導，歐洲執委會正擬定計畫，將對從Temu和Shein在內大陸電商購買的廉價商品課徵關稅，以遏止歐盟所稱的劣質品不斷自大陸湧入。

知情官員告訴金融時報，歐洲委員會將在本月建議取消目前150歐元以下商品免稅的門檻。有一位官員表示，主要鎖定的平台是線上市集Temu和AliExpress，以及服裝零售商Shein。

報導說，中國大陸占了郵遞成本享有補貼的便宜，也就是說以空運方式寄送廉價商品仍具有成本效益。

歐盟準備祭出的新規定將適用於所有直接從歐盟以外地區向歐盟客戶運送商品的網購零售商。

另一個考慮的辦法是不論商品價值多少，強制大型平台一律登記並支付增值稅（VAT）。

Temu表示，該公司成長並不依賴廉價商品，只要政策公平，符合消費者利益，支持立法機關調整政策。

AliExpress 和 Shein 也表示願配合歐盟市場。