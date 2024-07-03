孫正義獲平反？軟銀股價漲破歷史最高收盤紀錄 三年來首見

受到全球AI熱和晶片投資激增提振，軟銀集團（Softbank）股價三年來首見突破歷史收盤高點。

隨著軟銀的電信部門積極投資生成式AI，與微軟和AI新創公司perplexity AI合作，並獲政府補貼協助其建置配備輝達（Nvidia）加速器的資料中心，這家日本科技巨擘正贏得投資人關注。軟銀旗下晶片部門安謀（Arm Holdings）也試圖將其處理器架構定位為運行AI裝置的節能手段。

軟體股價周三盤中上漲0.9%至10,645日圓，超過2021年3月創下的收盤新高紀錄10,635日圓。

彭博資訊報導，今天的漲勢是對軟銀創辦人孫正義的平反，他的聲譽因其近年來重押新創事業、結果蒙受數十億美元的巨額虧損而有了汙點。但在全球競相興建AI基礎設施的浪潮裡，軟銀與Nvidia和OpenAI的密切關係鞏固了該公司地位。