美國Q2新車銷售微增 分析師看好下半年前景

儘管折扣更優惠、價格更低，美國第2季新車銷售仍僅小幅成長，部分原因是軟體系統供應商CDK在6月下旬的銷售關鍵期遭駭客攻擊，衝擊部分經銷商的營運，使汽車銷售對本季經濟成長率的提振力道減弱，但好消息是車價可能繼續下跌，且聯準會（Fed）有望降息可能降低車貸成本，可望提振年底前銷售。

Motorintelligence.com在2日公布的初步統計數據顯示，美國整體第2季新車銷售年比微增0.1%，因為居高不下的價格勸退許多潛在買主。另據市場研究業者Cox汽車公司估算，第2季新車銷量可能成長1%至近420萬輛，增幅遠不如去年同期的約16%。

CDK在6遇遭受駭客攻擊，使經銷商無法進行銷售行政作業，致使出貨延後，也可能干擾6月銷售。Wards情報公司2日發布的數據顯示，美國6月新車銷售約132萬輛。彭博資訊經濟學家計算，經季節因素調整後，輕型汽車和卡車6月銷量年率為1,529萬輛，第2季銷售年率季比成長約5.6%。

在各車商中，豐田汽車（Toyota）第2季美國銷售成長9.2%，速霸陸（Subaru）增加5.4%，本田汽車（Honda）成長2.7%，現代汽車（Hyundai）增長1.8%，通用汽車（GM）小增0.3%，日產（Nissan）下滑3.1%，Stellantis則銳減20.7%。各車商統計的第2季新車銷量共約為413萬輛。

分析師表示，各經銷商的庫存仍在累積，特別是皮卡和其他高價車款。Edmunds.com洞見部門主管德魯瑞也說，目前新車貸款平均利率略高於7%，對許多人仍偏高，許多需要換車的人因而轉向在20,000美元區間中高水準的較低價車款。

汽車網站CarGurus分析主管羅伯茲指出，美國汽車業正處於車商必須加碼折扣以壓低價格的轉捩點，否則必須改變生產的車款。但買家轉向較低價車款，可能衝擊已退出低價中小型房車的底特律車商。

Motorintelligence數據顯示，美國上半年電動車銷售增加7%至59萬9,134輛，占美國新車市場比率為7.6%，約與去年全年相同。不過，油電混合動力車上半年銷售暴增35.3%至71萬5,768輛，高於電動車，插電式油電混合車銷量也成長24%到15萬9,399輛。