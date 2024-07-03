日清再推獵奇新口味！「巧克力棉花糖餅乾」杯麵 5分鐘泡出甜點
日本泡麵大廠日清食品每每推出新品總能掀起話題，近期日清又出獵奇口味，推出季節限定的「烤棉花糖巧克力夾心餅（S'mores）」風味，首次涉足甜口味杯麵。
日清推出限量版風味泡麵，結合可微波麵條、「巧克力、棉花糖和全麥餅乾風味調味醬」及額外撒上的迷你棉花糖，僅須5分鐘，香甜濃稠的甜點即可上桌。
這款新產品標誌著日清首次涉足甜點領域，試圖透過創新口味組合刷新消費者對品牌的印象。日清前陣子也推出季節限定的「南瓜香料」口味杯麵，內含特殊的南瓜調味料，融合甜味、鹹味以及香料味。
全球資訊零售（GlobalData Retail）分析師桑德斯（Neil Saunders）表示，廉價形象是日清面臨的挑戰之一，認為該品牌嘗試非傳統組合是為了提升產品品質並擴大消費者選擇。
桑德斯說，「日清將品牌定位成有趣且新穎的形象，而不僅僅是你因為預算有限而購買的無聊玩意。」
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