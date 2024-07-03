日本睽違約20年發行新鈔 現行鈔票仍可使用

日本今天開始流通首批新鈔，是睽違約20年再度發行新鈔。而鈔票上的肖像納入3D技術防偽，人物包含澀澤榮一、津田梅子、北里柴三郎。而現行鈔票仍可以使用。

路透社報導，新鈔防偽線上的肖像為「全像攝影」（Holography），讓肖像看起來立體可動。而日本國立印刷局宣稱這是全球首見的紙鈔防偽技術。

現行紙鈔在新版紙鈔流通後，仍可繼續使用，不過許多車站、停車場、拉麵店等業者，仍在努力更新能辨識新鈔的機器。日本政府也在敦促消費者與企業減少使用現金，以推動經濟數位化。

新版萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一肖像；新版5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；新版千圓鈔正面肖像是確立血清療法的北里柴三郎。

日本當局計劃在2024財年結束之前，印製約75億張新鈔。截至2023年12月已有價值125兆日圓的185億張鈔票在流通。

目前現金以外的支付方式也相當流行，不過日本銀行（日銀）總裁植田和男今天在新鈔發行儀式上表示：「現金是一種安全的支付方式，任何人、任何地點、任何時候都可使用，而且現金會持續扮演重要角色。」

日本銀行（中央銀行）一直在進行數位貨幣的實驗，但是日本政府尚未決定是否發行數位日圓。

● 部分業者收銀機有待更新 升級設備需求超乎預期

這是日本繼2004年後流通重新設計的紙鈔，也讓企業必須升級機器因應喜歡使用現金的消費者。

日本政府表示，非現金方式支付在過去10年已經成長3倍，2023年占消費支出的39%，但這個比例仍低於與日本經濟水準相當的國家，且應該提高非現金支付的比例到80%，藉此提高生產能力。

日本自動販賣機系統機械工業會指出，接近90%的銀行提款機、鐵路售票機、零售業收銀機已經更新完畢，得以因應新鈔，不過餐飲業、停車場售票機僅半數完成更新。此外，日本全國220萬台飲料販賣機，將近80%也待升級。

售票機製造廠商ELCOM的專務董事川浪武盛表示：「可能要到年底才能處理完客戶的需求。」對於客戶欲升級機器的需求超乎預期，他補充說：「儘管這樣的速度太慢，但是我們缺料。」

● 部分業者苦惱 面對通膨又要花錢更新機器

許多日本速食店如拉麵店和牛丼餐廳，依賴售票機來降低人力成本，但部分小本經營的店家本來就因為通貨膨脹相當苦惱，如今又要投資設備以因應新鈔而感到不滿。

餐飲業者關口信太郎在東京擁有3間拉麵店，耗資約60萬日圓（新台幣12萬元）投資店內的售票機。他無奈地說：「更換機器並無助於銷售，所以這對我們來說只是負面影響。除此之外人力和原料成本也在攀升」。

隨著無現金支付方式增加，關口熱切希望能擁有多元支付的機器，但目前他僅負擔得起僅接受現金的機器。他說：「我們的拉麵店價位不高，營業一天至兩天的收入也難以負擔更換機器的費用」。