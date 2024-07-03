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希臘部分產業本月起實施「周休一日」 遭唱衰猛批

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
希臘第撒隆尼基（Thessaloniki）一家工廠內，工人正在不銹鋼水槽的生產線上工作。 路透
希臘第撒隆尼基（Thessaloniki）一家工廠內，工人正在不銹鋼水槽的生產線上工作。 路透

希臘部分產業的勞工本周一（1日）起每周工時增加，改為只有周休一日，成為第一個實施每周工作六天的歐盟國家，政府聲稱這項與全球縮減工時潮流相反的調整，有助提振成長生產力，但專家警告，改為周休一日反而可能因為勞工疲乏與疲憊，造成反效果。

希臘去年9月通過勞工法案，包含本月起農業、零售業、多種服務業、及24小時營業的民間企業勞工，每周工時拉長到48小時，多於原先的40小時，勞工能選擇每周上六天八小的班，或維持周休二日，但能一天多上班兩小時，把新增的八小時工時分攤到原本的工作天，薪水可增加40%。食品服務和旅遊業勞工則不包含在內。

政府主張，希臘人口減少又欠缺技術純熟的工人，需要增加工時以改善生產力。有趣的是，提倡縮減工時、試行周休三日的企業或國家，目標也是為了提高生產力。

推動這項對企業主有利措施的總理米佐塔基斯強調，這項變革不但「對勞工友善」，也「深具成長導向」。不過，工會和一些政治分析師並不同意，怒批米佐塔基斯倒行逆施。過去已有研究顯示，工作拉長雖能讓勞工更精進技能，但因為過勞，反會導致生產力下降。

英國羅浮堡大學歐洲與國際政治講師卡察貝基斯形容，在工時已是歐盟最長的希臘，政府推行這項政策是「醫大退步」。經濟合作發展組織（OECD）的資料顯示，希臘勞工的工時在新政策實施前就已比其他歐盟會員國、美國、日本的勞工更長，希臘受僱勞工2022年的平均工時為1,886小時，多於美國的1,811小時、及歐盟的1,571小時。

公務員工會組織Adedy的幹部索特波洛斯表示，「這毫無意義」，「現在其他每個文明國家幾乎都在實施四個工作天，結果希臘卻決定背道而馳」。

智庫Autonomy今年稍早發表的報告發現，全球大部分試行周休三日的企業，都決定把這個每周工作四天的政策改為永久性質。參加試驗企業的執行長或是試行方案的專案經理都表示，周休三日帶給組織帶正面效應，超過半數更形容效果「非常正面」。

工時 希臘

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