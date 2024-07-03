拜登點名諾和諾德應降減重藥價格 引發美國製藥類股賣壓

美國製藥類股2日遭遇賣壓，原因是美國總統拜登呼籲丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）應「大幅調降」暢銷減重藥與糖尿病藥物的美國目錄價，並指稱美國禮來藥廠（Eli Lilly）的糖尿病藥物收費太高，持續推動降低藥物價格。

拜登和聯邦參議院健康、教育、勞工及退休金委員會主席桑德斯（Bernie Sanders）共同在今日美國報投書，於文章標題點名諾和諾德與禮來「以高藥價剝削美國人」，指稱這兩家公司收取「無理荒謬的高價格」」，也高於其他國家的藥價，並揚言「若製藥公司拒絕大幅調降我們國家的藥價、終結它們的貪婪，我們將採取職權內的一切行動，幫它們終結」。

拜登和桑德斯在文章表示，「諾和諾德必須大幅調降（糖尿病藥物）Ozempic和（減重藥Wegovy）的價格」，同時縮指控禮來的第二型糖尿病藥物Mounjaro收費太高，但未明確呼籲降價。

兩人表示，若美國半數肥胖成年人使用諾和諾德和禮來的減重藥，每年成本為4,111億美元，比美國人2022年花在所有處方藥的成本多出50億美元，「若這些藥物的價格不調降，可能會讓美國醫療保健體系破產」。

這篇文章似乎引發投資人對於當局將在總統大選年改革藥價的憂慮，也顯示拜登加入參院調查諾和諾德Ozempic與Wegovy藥價的行列，諾和諾德ADR在2日收盤重挫1.6%，輝瑞跌1.4%，禮來跌0.8%。桑德斯6月表示，計劃發送證人傳票給一位諾和諾德高階主管，但在諾和諾德執行長約根森（Lars Fruergaard Jørgensen）同意9月出席聽證會後，收回這項威脅。

這篇文章聚焦於Ozempic和Wegovy，表示美國價格比加拿大、德國及其他主要國家高出好幾倍，「令人無法接受」。在美國以減重療程銷售的Wegovy每月要價1,350美元，以第二型糖尿病療程銷售的Ozempic為每月935美元。醫療保健政策集團KFF在去年8月的分析顯示，Wegovy在德國每月要價328美元，在荷蘭是每月296美元。

諾和諾德則表示，非常正視藥價可負擔程度的問題，並且對困難而複雜的藥品定價問題為政治目的而被過度簡化，感到失望，因為每一國都有自己的醫療健體系，進行獨立而有限的比較，忽視了這項基本考量。禮來表示，符合該公司節省專案的病混，能以每月25美元的價格取得Mounjaro與減重療程Zepbound，同時認為比較美國和其他國家的目錄價，忽略了病患可負擔專案、折扣以及支付給藥品福利管理商的費用。

拜登和桑德斯也呼籲擴大聯邦醫療保險（Medicare）每年藥價協商計畫的適用範圍到「至少50種」，多於現有協商生效後所影響的20種。