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美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。路透
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。路透

7月4日（周四）適逢美國獨立紀念日，美股休市，國慶前一天7月3日（周三）則提前三小時收盤。

美股今年漲勢凌厲，道瓊工業指數勁揚4.4%，標普500指數上漲15.5%，那斯達克指數飆升20%，想在7月3日進行交易的投資人需注意以下訊息。

美股3、4日開盤嗎？

紐約證交所、那斯達克股市和OTC市場在周三的交易時段縮短為美東時間上午9時30分至下午1時。債市交易時段是上午8時至下午2時。周四美股休市，周五交易恢復正常。

國際股市3日開盤嗎？

倫敦證交所 、巴黎泛歐交易所、香港證交所、法蘭克福證交所、東京證交所和上海證交所周三都開盤。

當天交易很繁忙嗎？

道瓊市場數據顯示，在過去五年，7月3日的股票平均成交量為4,948,200,194股，不如其他日子的10,650,590,085 股。換句話說，投資人可以預期周三的成交量約為平時的一半。

投資人 指數 美股

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