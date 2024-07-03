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Q&A／ 法國為何盯上Nvidia？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI晶片大廠輝達（Nvidia）傳出可能遭法國反壟斷機關盯上。美聯社
AI晶片大廠輝達（Nvidia）傳出可能遭法國反壟斷機關盯上。美聯社

法國反壟斷機關周一傳出將控告AI晶片大廠輝達（Nvidia），可能使法國成為第一個對Nvidia涉嫌反競爭行為採取行動的國家。法國當局和Nvidia目前均謝絕發表評論。路透整理出常見問題如下：

Nvidia為何舉足輕重？

Nvidia生產繪圖處理器（GPU），採多核心架構設計，能將複雜任務拆解成許多部分，再同時進行運算，速度快過傳統方式。

GPU深受科技公司資料中心、電玩遊戲機製造商歡迎，甚至是比特幣礦工都爭相使用GPU來解決複雜的數學難題以便賺得更多加密貨幣。

Nvidia幾乎壟斷GPU市場，市占高達84%，遙遙領先競爭對手英特爾（Intel）和超微（AMD）。市值1兆美元的Nvidia對快速發展的AI技術也至關重要。支援OpenAI生成式AI聊天機器人ChatGPT等服務的運算系統幾乎全部使用Nvidia的GPU。

雖然GPU的價格自1,000多美元起跳，但AI公司青睞的GPU，價格可能遠遠超過10,000美元。Nvidia的專用AI系統（如DGX A100）起跳價是19.9萬美元，相當於四輛特斯拉Model 3。以甲骨文（Oracle）為例，該公司已在Nvidia晶片上花費了數十億美元。

法國為何採取行動？

除硬體外，Nvidia在軟體上也有優勢。法國監管機構在上周五發布的產業報告裡特別提到，擔心產業過度依賴Nvidia的CUDA程式編寫軟體。CUDA 是唯一100%與GPU相容的系統。

違反法國反壟斷法規的公司的罰款金額可能是全球年營業額的10%，但這些公司也可以選擇讓步以避免罰款。

英國的金融監管局去年也發布了雲運運算產業競爭情況的報告，調查亞馬遜、Google和微軟等雲端運算公司的市場主導地位，以及是否影響競爭。

在那份報告裡，該機構表示，大型語言模型和雲端遊戲等等發展，可能影響產業競爭。

Nvidia在上述兩個領域均有業務，如果有人想創建新的AI公司，將會依賴 Nvidia提供晶片。

有其他國家調查Nvidia嗎？

根據消息人士，美國司法部正帶頭調查Nvidia，它與聯邦貿易委員會（FTC）分工審查大型科技公司。

去年9月，彭博資訊報導，歐盟正審查AI晶片業是否有反競爭行為，隨後證實未對Nvidia展開正式調查。

與此同時，FCA正審查大型雲端運算公司的競爭對手是否面臨任何障礙。

當局可依據規範優勢地位濫用，企業聯合行為、經濟依賴狀態濫用和經營者集中，以及限制競爭行為等相關法規，擁有可保障競爭的工具。

法國 罰款

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