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避紅海海運影響不減 亞洲最繁忙港口塞港可能持續到8月

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
業界指出，亞洲繁忙港口壅塞狀況6月中以來「略有緩解，但問題至少還需要一個月才能解決」。美聯社
業界指出，亞洲繁忙港口壅塞狀況6月中以來「略有緩解，但問題至少還需要一個月才能解決」。美聯社

亞洲幾個最繁忙貿易樞紐港口壅塞的情況可能會持續到8月，因為貨船避開紅海，導致其他地方出現瓶頸。

新加坡是全世界上最繁忙的轉運中心，數周來一直應付船隻排隊等候停泊空間的狀況。原因在於船隻繞道非洲，長途航行往返歐洲，以避開葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）在紅海的襲擊，結果是在亞洲停留的港口減少了，而更多貨運轉由新加坡處理。

Linerlytica貨櫃輪市場分析師 Tan Hua Joo 指出，新加坡壅塞的情況略為緩解，但這只是因為有的船隻取消靠港，改靠馬來西亞的巴生港和丹戎帕拉帕斯港，「部分轉移了壅塞」。

他表示，整體來看，壅塞狀況自6月中以來「略有緩解，但問題至少還需要一個月才能解決」。

據Linerlytica統計，亞洲港口仍然是交通阻塞的最大熱點。全球等待靠港的閒置貨櫃容量中，23%在東南亞，20%在中東，11%在印度次大陸。

除了新加坡，巴生港和上海港也在應付壅塞的情況。據全球第五大貨櫃航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd AG）周二發布的數據，巴生港等待泊位的時間已拉長到五天，比6月12日的等待時間多出一倍。上海的等待時間則縮短，多則三天，之前為四天。

新加坡 貨櫃 馬來西亞

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