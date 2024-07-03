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難怪急催再生能源 Google五年來因AI碳排暴增50%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Google在內科技業者當初在設定環境目標時，並未料到 AI 大規模增長。美聯社
Google在內科技業者當初在設定環境目標時，並未料到 AI 大規模增長。美聯社

Google 最新環境報告坦承，由於多項核心產品中投入人工智慧（AI）的關係，Google 碳排量過去五年來v  增近五成，如此一來更難實現 2030 年淨零排放的目標。

周二發布的這份年度年度報告涵蓋 Google 去年推動環境目標的進展。Google表示，去年全年溫室氣體排放量為 1,430 萬公噸二氧化碳當量，比2019 年高出 48%，也較 2022 年高出 13%。Google 歸咎於資料中心能源消耗較高以及供應鏈的排放，並表示該公司推動AI應用於產品，可能會使未來減排更加困難。

Google 在報告中寫道：「隨著我們進一步將AI整合到產品中，由於 AI 運算強化將導致能源需求增加，加上我們技術上基礎建設投資預料也會增加相關的排放，減少排放可能會更具考驗。

多年來，Google已不斷表明，計劃到 2030 年消除營運中的排放。

據彭博最近分析，矽谷不惜一切代價推動AI帶動電力需求急增，威脅到整個國家能源轉型計畫以及科技巨人乾淨能源目標。沙烏地阿拉伯、愛爾蘭和馬來西亞在內的一些國家，運作境內規劃的資料中心所需的能源已經超過可用的再生能源

Google 並非頭一個將 AI 快速成長列為有礙實現環境目標的大型科技業者。今年5月，微軟也表示，由於不斷投資 AI，碳排 2020 年以來增加 30%，也使該公司 2030 年實現淨零排放的目標更加困難。

新創公司 Hugging Face 氣候負責人 Sasha Luccioni 認為，這些數據顯示，科技業者當初在設定環境目標時，並未料到 AI 大規模增長。她說：「他們不可能料到，Google 報告中的基準年是 2019 年，絕對沒有預見到這一點。」Luccioni 認為，科技公司對於建設和運作這類科技術所需的能源都已措手不及。

再生能源 沙烏地阿拉伯 馬來西亞

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