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深入合作對象核心！蘋果傳獲OpenAI董事會一席觀察員

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果傳出與OpenAI的合作內容，包括取得OpenAI董事會一席觀察員。 美聯社
蘋果傳出與OpenAI的合作內容，包括取得OpenAI董事會一席觀察員。 美聯社

蘋果傳出將在人工智慧領導企業OpenAI的董事會裡，取得一席觀察員。知情人士說，這是兩家公司上個月宣布合作，雙方協議的一部分，蘋果因而能夠擁有與OpenAI最大投資人微軟類似的程度，洞悉OpenAI的營運。

蘋果（Apple）上個月宣布，將把OpenAI這家人工智慧（AI）新創公司的ChatGPT，整合到旗下的iPhone、iPad、Mac等裝置之內。原本不太可能合作的這兩家公司，開展了全新夥伴關係。

消息來源說，蘋果應用程式商店（App Store）的負責主管席勒（Phil Schiller），今年稍晚將會代表蘋果出任OpenAI董事會觀察員。席勒自1997年開始，就一直是蘋果高階主管團隊成員。

這個消息由彭博資訊率先報導，金融時報跟進。但蘋果與OpenAI均拒絕評論。

做為OpenAI董事會的觀察員，代表席勒可以參加OpenAI的董事會會議，不過他沒有投票權決定任何董事會的議案。然而蘋果可以藉由董事會的參與，得以與微軟（Microsoft）在OpenAI董事會裡有著同等地位。微軟去年也得到一席沒有投票權的觀察員。

金融時報指出，微軟已經投資OpenAI大約130億美元，雙方的戰略夥伴關係，允許OpenAI使用微軟龐大的算力和雲端資源，但OpenAI仍維持自己的獨立事業主體性。OpenAI獲利的大約一半，要給微軟，直到抵銷微軟對OpenAI的投資金額。

彭博說，蘋果與OpenAI的現階段的合作並沒有直接涉及金錢往來。蘋果沒有為使用ChatGPT技術付錢，但OpenAI可以因為與蘋果的合作，接觸到使用蘋果裝置的數億用戶，用戶將來可以在裝置上訂閱付費版的ChatGPT，間接地，蘋果可以經由App Store抽佣。

蘋果雖己先宣布與OpenAI的合作，但另外也仍在和Google、Anthropic討論提供更多聊天機器人功能給顧客的可能性。針對中國大陸市場，討論的對象則是包括百度、阿里巴巴。

ChatGPT OpenAI 投票

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