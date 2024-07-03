特斯拉股價狂飆逾10％！交車量成長 「這數字」更令市場振奮

特斯拉股價周二飆漲，交車量穩健成長當然是原因之一，能源儲存業務的進展也值得嘉許。

特斯拉昨天公布第2季交車約444,000輛，優於該公司整理出的市場估計約438,000輛以及華爾街平均預期大約42萬輛。

該公司股價衝高10.2%，收在231.26美元，相較下，標普500指數和道瓊工業指數僅分別上漲0.6%和0.4%。

股價上漲使特斯拉市值增加600多億美元，部分原因得力於特斯拉能源儲存業務的價值不斷提升。特斯拉向住宅用戶和公用事業銷售電池，後者將風能與太陽能發電設施搭配特斯拉電池，以便在需要時儲存部分電力。

特斯拉上季部署電池儲能量9.4 GWh（大約是1萬戶美國家庭的一年用電量），成長幅度超過100%創下紀錄。此前最高儲能部署紀錄是2024年第1季的4.1 GWh。

Wedbush分析師Dan Ives指出，這個數字「龐大」，「將能推動（利潤）成長」。

這可能意味特斯拉的銷售將增加20億美元，以及毛利增加4億美元。相較於目前的預測，是很不錯的增長。華爾街目前預估第2季銷售可達240億美元，毛利42億美元。第2季獲利也將大為受惠。

Ives給予特斯拉股票「買入」的評級，目標價275美元。他撰寫報告時也提到交車量說：「簡而言之，特斯拉最糟糕的時期已經過去，我們相信在8月8日舉辦歷史性的無人駕駛計程車Robotaxi活動之前，市場需求會重回這家對電動車技術有顛覆性影響的公司身上。」

特斯拉幾周後即將舉辦Robotaxi Day活動，屆時很可能推出無人駕駛的計程車，並詳細說明在自動駕駛方面取得的進展。這是另一件備受投資人期待的事。