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特斯拉股價狂飆逾10％！交車量成長 「這數字」更令市場振奮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉上季部署電池儲能量9.4 GWh，增幅逾100%創下紀錄。圖為特斯拉執行長馬斯克與該公司提供企業或公用事業使用的能源電池。路透
特斯拉上季部署電池儲能量9.4 GWh，增幅逾100%創下紀錄。圖為特斯拉執行長馬斯克與該公司提供企業或公用事業使用的能源電池。路透

特斯拉股價周二飆漲，交車量穩健成長當然是原因之一，能源儲存業務的進展也值得嘉許。

特斯拉昨天公布第2季交車約444,000輛，優於該公司整理出的市場估計約438,000輛以及華爾街平均預期大約42萬輛。

該公司股價衝高10.2%，收在231.26美元，相較下，標普500指數和道瓊工業指數僅分別上漲0.6%和0.4%。

股價上漲使特斯拉市值增加600多億美元，部分原因得力於特斯拉能源儲存業務的價值不斷提升。特斯拉向住宅用戶和公用事業銷售電池，後者將風能與太陽能發電設施搭配特斯拉電池，以便在需要時儲存部分電力。

特斯拉上季部署電池儲能量9.4 GWh（大約是1萬戶美國家庭的一年用電量），成長幅度超過100%創下紀錄。此前最高儲能部署紀錄是2024年第1季的4.1 GWh。

Wedbush分析師Dan Ives指出，這個數字「龐大」，「將能推動（利潤）成長」。

這可能意味特斯拉的銷售將增加20億美元，以及毛利增加4億美元。相較於目前的預測，是很不錯的增長。華爾街目前預估第2季銷售可達240億美元，毛利42億美元。第2季獲利也將大為受惠。

Ives給予特斯拉股票「買入」的評級，目標價275美元。他撰寫報告時也提到交車量說：「簡而言之，特斯拉最糟糕的時期已經過去，我們相信在8月8日舉辦歷史性的無人駕駛計程車Robotaxi活動之前，市場需求會重回這家對電動車技術有顛覆性影響的公司身上。」

特斯拉幾周後即將舉辦Robotaxi Day活動，屆時很可能推出無人駕駛的計程車，並詳細說明在自動駕駛方面取得的進展。這是另一件備受投資人期待的事。

特斯拉 華爾街 計程車

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