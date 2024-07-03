原油回落 倫敦銅價三連漲、金價微跌

國際油價從兩個月高點回落，技術指標抑制了中東緊張局勢和大西洋颶風季推動的漲勢。銅價三連漲，金價小幅走低。以下是整理自彭博的商品行情：

油價回落

西德州中級原油（WTI）一度上漲1.2%至每桶84美元上方，觸及4月26日以來最高盤中價位，隨後回落至每桶83美元下方。

以色列繼續包圍加沙，要求巴勒斯坦人在可能發生襲擊前離開南部城鎮Khan Younis。在美洲，颶風「貝麗爾」(Beryl)已經增強為最高級別的5級颶風，成為有史以來同時期在大西洋形成的最強風暴。雖然減弱後的颶風「貝麗爾」只有30%至40%的可能性會襲擊美國在墨西哥灣的石油作業，但創紀錄的風暴可能是供應會出現動盪的先兆。

但據報OPEC+在6月增加了產量，而且市場對全球最大原油進口國中國的經濟復甦乏力感到憂心，兩者都可能限制漲勢。

8月交割的WTI原油期貨下跌0.7%，結算價報每桶82.81美元；9月交割的布倫特原油期貨下跌0.4%，結算價報每桶86.24美元。

倫敦銅價三連漲

銅價連續三個交易日上漲，延續了從兩個月低點反彈的勢頭，投資人評估中國大陸可能採取的刺激措施和聯準會（Fed）的降息前景。

Fed鮑爾周二表示，最新經濟數據表明通膨率正在回到下行趨勢，但官員在降息之前需要看到更多證據。

截至收盤，LME期銅上漲0.4%，報每噸9672.5美元。

金價保持區間波動

黃金保持區間波動，市場參與者關注將公佈的系列美國經濟數據，以期獲得有關Fed利率路徑的線索。

截至紐約時間下午3:54，黃金現貨下跌0.1%，報每英兩2330.65美元。